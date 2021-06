Max Verstappen: «Manchmal hasse ich diesen Sport»

Nach 45 Runden schien alles gelaufen in diesem Aserbaidschan-GP: Max Verstappen vor Sergio Pérez und Lewis Hamilton. Dann platzte Max ein Reifen. Verstappen: «Manchmal hasse ich diesen Sport.»

Eigentlich war alles entschieden in diesem Grossen Preis von Aserbaidschan: Die Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez kontrollierten die Lage, Lewis Hamilton dahinter erhielt keine echte Chance, dem Mexikaner Rang 2 abspenstig zu machen.

Mit einem Sieg und bester Rennrunde hätte der Niederländer seine WM-Führung ausgebaut, auf 131:116 Punkte gegen Hamilton. Aber dann platzte der linke Hinterreifen am Rennwagen von Verstappen, schon ging es ab in die Mauer, der Grand Prix musste mit roter Flagge abgebrochen werden.

Nach einer Pause von 34 Minuten wurde das Rennen neu gestartet, Hamilton rutschte in der ersten Kurve geradeaus und blieb letztlich ohne WM-Zähler, Pérez eroberte seinen zweiten GP-Sieg.

Nach dem Pech beider WM-Favoriten bleibt es somit beim Punktestand wie nach dem Monaco-GP: 105:101 für Verstappen.

Max am Abend nach dem turbulenten Baku-GP: «Natürlich ist es jammerschade, so einen grossen Batzen Punkte zu verlieren. Danach hatten wir etwas Glück im Unglück, dass Hamilton selber leer ausgegangen ist. Aber wir hatten hier eine gute Chance, unsere Führung auszubauen, und das hat nicht geklappt. Manchmal hasse ich diesen Sport – für ein paar Stunden, dann ist alles wieder gut.»



«Wir wollten auf etwas ausgefallenen Strecken wie Monaco und Baku die Möglichkeit nutzen, ein kleines Punktepolster zu schaffen. Denn ich gehe davon aus – wenn wir auf klassische Rennstrecken zurückkehren, dann wird Mercedes wieder so stark sein wie üblich.»



Nach einem kurzen Besuch von Max im Streckenkrankenhaus liess es sich der Niederländer nicht nehmen, die Siegerzeremonie mit Sergio Pérez ganz oben auf dem Podest zu verfolgen. «Checo hat alles richtig gemacht. Wir konnten dank einer tollen Strategie beide Hamilton überholen und hätten locker einen Doppelsieg nach Hause gefahren.»



Es wäre der erste gewesen für Red Bull Racing seit Malaysia 2016, als Daniel Ricciardo vor Max Verstappen siegte.



Max: «Ich will ehrlich sein – klar hat es mich gewurmt, dass ich nicht da oben gestanden habe. Aber ich habe mich sehr für Sergio gefreut, denn er ist nicht nur fabelhaft gefahren, er ist auch ein feiner Kerl. Es wäre schön zu sehen, dass er endlich jenen Erfolg hat, den sein Talent verdient.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0