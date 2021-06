Toto Wolff (Mercedes): «Das ist nicht akzeptabel»

Grand Prix von Aserbaidschan in Baku: Weltmeister Mercedes-Benz hat erstmals seit rund drei Jahren keinen Wagen in den Top-Ten. Teamchef Toto Wolff spricht Klartext: «Das ist nicht akzeptabel.»

Wir müssen bis zum Grossen Preis von Österreich 2018 zurückblättern, um solch ein Ergebnis zu finden: Kein Mercedes in den Top-Ten nach einem WM-Lauf! Damals schieden beide Silberpfeile aus, in Baku rutschte Lewis Hamilton kurz vor Schluss von der Strecke und fiel weit zurück, Valtteri Bottas kam in Aserbaidschan nie richtig in Fahrt.

In einer Videokonferenz nach dem turbulenten Baku-GP sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Da laufen derzeit viele Dinge bei uns nicht rund. Wir sind nicht auf unserem normalen Niveau. Wir haben es weder in der Qualifikation noch im Rennen geschafft, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bekommen. Wir hatten weder im Abschlusstraining noch im Grand Prix ein wirklich schnelles Auto.»

«Es gibt eine ganze Menge, die wir verbessern müssen. Und wenn wir gegen Red Bull Racing bestehen wollen, können wir es uns nicht leisten, wie in Monaco oder hier in Baku Punkte zu verlieren. Das ist nicht akzeptabel.»

«Ich kann mich nicht daran erinnern, je in einer solch schwierigen Phase gesteckt zu haben. Wir haben in Monaco die Chance auf einen Podestplatz mit dem Missgeschick beim Boxenstopp weggeworfen, und in Baku waren wir nie richtig bei der Musik. Unter dieser Vorgabe wäre Rang 3 von Lewis noch Schadensbegrenzung gewesen.»

Das Pech von Max Verstappen war das Glück von Mercedes, so sah es jedenfalls bis nach dem Neustart aus, aber dann verlor Lewis Hamilton die Möglichkeit auf einen Podestplatz und die erneute WM-Führung, als er in Kurve 1 geradeausrutschte, mit einer falschen Einstellung der Bremsen.

Danach lässt sich sagen: Das Pech von Lewis Hamilton war das Glück von Verstappen, weil der Kampf an der WM-Spitze gewissermassen mit einem 0:0 endete.



Toto Wolff: «Lewis und ich sind am Boden zerstört. Für einen Fahrer ist es schwer zu verdauen, wenn er so nahe an einem guten Ergebnis ist, und dann ist alles weg. Wir haben es als Team verpasst, unseren Piloten ein konkurrenzfähiges Auto hinzustellen. Das frustiert mich mehr als der Rutscher von Lewis. Wir sind nicht auf jenem Niveau, das wir von uns selber erwarten.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0