Valtteri Bottas: Nächsten Monat wird verhandelt

Das Gerücht, Valtteri Bottas werde spätestens nach der aktuellen Saison durch George Russell ersetzt, hält sich hartnäckig. Der Finne bleibt gelassen, weiss aber auch: Die Zeit für die Gespräche über die Zukunft naht.

Valtteri Bottas hat auch für 2021 nur einen einjährigen Vertrag mit Mercedes unterschrieben, und angesichts seines bescheidenen sechsten WM-Zwischenrangs wird immer lauter über die möglichen Cockpit-Erben des Finnen spekuliert. Der Mercedes-Star, der in den ersten sechs Kräftemessen auch viel Pech hatte, bleibt gelassen. Er konzentriere sich lieber auf das Tagesgeshäft, betonte er bereits beim dritten Kräftemessen in Portugal.

Auch drei Rennen später erklärte der 31-Jährige aus Nastola: «Wir haben noch nicht über die Zukunft gesprochen, denn die WM ist ziemlich anspruchsvoll. Und es liegt auf der Hand, wie wichtig es ist, in Frieden arbeiten zu können, um sich auf das Wichtigste zu konzentrieren, und das ist die Performance.»

Allerdings weiss Bottas auch, dass es sceine Vorteile hat, früh Bescheid zu wissen, woran man ist. «Die Zeit für die Verhandlungen wird sicher kommen, noch ist es nicht soweit», betonte er in Baku. «Aber die Zeit verfliegt, speziell wenn dann mehrere Rennen in Folge absolviert werden müssen, dann fehlt die Zeit für die Gespräche. Ich denke, wir werden diese nächsten Monat oder so aufnehmen.»

«Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass es für alle besser ist, wenn man alles früh klärt, deshalb denke ich, dass es bald soweit sein wird», fügte der neunfache Sieger an. «Ich denke, ich habe sicherlich noch einige gute Jahre, in denen ich mich weiterentwickeln und einfach besser werden kann. Ich bin noch ein ganzes Stück vom Alter der erfahrensten Piloten im Feld entfernt, mir bleibt also noch Zeit, auch wenn du natürlich nicht wissen kannst, was die Zukunft für dich bereithält. Ich nehme Wochenende für Wochenende und schaue, was kommt.»