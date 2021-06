George Russell: «Es ist noch nichts beschlossen»

Mercedes-Nachwuchshoffnung George Russell will die immer lauter werdenden Gerüchen um seine allfällige Mercedes-Verpflichtung nicht bestätigen. «Ich habe noch keinen neuen Vertrag unterschrieben», stellt er klar.

Zum Auftakt ins Frankreich-Wochenende war die Mercedes-Fahrerpaarung im nächsten Jahr eines der grossen Themen im Fahrerlager. Denn die Gerüchte um eine mögliche Ablöse von Valtteri Bottas durch Williams-Pilot George Russell, der auch zum Fahrerkader der Sternmarke gehört, werden immer lauter.

Wackelkandidat Bottas nahm es gelassen und erklärte: «es ist jedes Jahr dasselbe. Es sind die gleichen Fragen und Spekulationen. Das gehört zum Sport dazu.» Gleichzeitig stellte er unmissverständlich klar: Dass er über seine Entlassung nach der Saison 2021 informiert worden sei, ist schlicht gelogen. «Ich kann das nicht bestätigen, weil es einfach nicht stimmt. Ich bin mir sicher, dass dies einfach nur Spekulationen sind, die auf keine Fakten basieren.»

Auch Russell, der im Vorjahr als Ersatz für den an Covid-19 erkrankten Mercedes-Superstar Lewis Hamilton zeigen konnte, wozu er in der Lage ist, schlug in dieselbe Kerbe: «Es ist noch nichts beschlossen, fürs nächste Jahr ist noch nichts in Stein gemeisselt. Ich bin immer noch ein Williams-Pilot und habe noch keinen neuen Vertrag unterschrieben.»

Der 23-jährige Brite will sich von den Gerüchten auch nicht beirren lassen: «Je besser du auf der Strecke arbeitest, desto mehr Chancen hast du, deine Zukunft zu sichern. Die Formel 1 ist ein unbarmherziger Sport, es gibt nur Platz für 20 Fahrer, und man muss in Topform sein und darf nicht zu sehr in die Zukunft blicken, denn man kann einen schlechten Lauf haben, und plötzlich kann sich alles ändern.»

Vorerst stehen die drei aufeinanderfolgenden Rennen in Frankreich und Österreich im Fokus von Russell, der im August über die Zukunft verhandeln will: «Die Sommerpause ist normalerweise die Zeit, in der solche Dinge passieren. Für die meisten Leute ist die Sommerpause die Zeit, in der man sich auf etwas festlegt», weiss er.

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0