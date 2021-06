Esteban Ocon bis 2024 mit Alpine: Von Last befreit

Der Franzose Esteban Ocon (24) hat bis Ende 2024 bei der französischen Formel-1-Nationalmannschaft Alpine unterzeichnet. Der derzeitige WM-Zwölfte sagt zum Vertrag: «Besser geht’s nicht.»

Esteban Ocon strahlt: «Besser geht’s nicht.» Am Wochenende des Grossen Preises von Frankreich hat die französische Formel-1-Equipe von Alpine mit dem Franzosen verlängert, gleich um satte drei Jahre, bis Ende 2024 also. Ocon: «Ich könnte mir keine bessere Nachricht vorstellen ausgerechnet hier, vor eigenem Publikum.»

«Ich habe mir immer gewünscht, dass ich in Ruhe über einen längeren Zeitraum mit einem Team arbeiten kann, und diese Stabilität habe ich nun bei Alpine. Das ist ein grosser Schritt in meiner Karriere. Jetzt liegt es an mir, das Vertrauen von Alpine mit guten Leistungen zu quittieren.»

«Natürlich fällt eine grosse Last von meinen Schultern. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, ob ich weiterhin Formel-1-Fahrer sein kann. Ich kann mich vielmehr voll und ganz auf meine Arbeit mit dem Team konzentrieren. Ich fühle mich bei Alpine überaus wohl. Wir haben eine tolle Atmosphäre im Team, die Zusammenarbeit ist hervorragend.»

«2022 werden wir eine komplett neue Generation von Rennwagen erleben, und natürlich ist das für uns eine fabelhafte Chance. Alpine ist für mich der perfekte Platz.»



Hat sich Ocon auf der Strecke von Le Castellet eigentlich gut geschlagen? Und welche Erinnerung an einen Frankreich-GP ist seine erste? Esteban blickt zurück: «Der erste Grosse Preis von Frankreich, an welchen ich mich erinnern kann, das war 2006, mit einem tollen Duell meines heutigen Stallgefährten Fernando Alonso gegen Michael Schumacher.»



«2017 wurde dann bekannt, dass die Formel 1 nach Frankreich zurückkehrt. Aber ich habe seither hier keine Zielflagge gesehen, denn 2018 fiel ich aus, 2019 hatte ich keinen Stammplatz, und 2020 fiel das Rennen wegen der Corona-Pandemie aus. Jetzt sitze ich in einer Alpine und fahre vor eigenem Publikum – ich kann es kaum erwarten.»



Esteban Ocon war jahrelang Mercedes-Junior. Was bedeutet der neue Vertrag mit Alpine für die Beziehung mit der Marke mit dem Stern? Sind da alle Brücken abgebrochen? Ocon in Le Castellet: «Ich bin für die kommenden drei Jahre ganz und gar Alpine-Fahrer. Aber es gibt noch immer Verbindungen zu Mercedes.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0