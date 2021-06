Sebastian Vettel: Siegerpokale auf eigene Rechnung!

Was passiert eigentlich mit einem Siegerpokal, den Sebastian Vettel in der Königklasse einfährt. Baku war immerhin schon die 122. Trophäe, die er auf einem Formel-1-Siegerpodest erhielt. Seine Antwort ist verblüffend.

Sebastian Vettel und Sergio Pérez haben beim Grossen Preis von Aserbaidschan ihre erste Formel-1-Trophäe im neuen Team erobert, Vettel für Aston Martin, Pérez für Red Bull Racing. Für den Mexikaner war es der elfte Pokal in der Königsklasse, für Vettel die 122. Trophäe, welche ihm auf einem Siegerpodest überreicht wurde.

Zum 36. zweiten Platz in der Formel 1 (dem ersten seit Mexiko 2019) sagt Sebastian: «Klar war das für Aston Martin ein Mega-Ergebnis. Wir hatten einen schwierigen Saisonstart, aber in Monte Carlo und Baku sind wir endlich in Schwung gekommen. Der Aserbaidschan-GP war unser bestes Rennen des Jahres, keine Frage. Es war auch für mich schön, zurück auf dem Siegerpodium zu sein.»

Die Feier im Team war etwas unruhig. Vettel schmunzelt: «Was die Leute normalerweise nicht zu sehen bekommen – sobald ein Grand Prix beendet ist, laufen überall im Fahrerlager hunderte emsiger Ameisen herum. Sie stellen sicher, dass das Auto so schnell wie möglich in Kisten und Lastwagen verpackt und zum nächsten Rennen transportiert wird. Wir haben es trotzdem geschafft, den Abend zu geniessen.»

Wie geht das nun mit den Pokalen? Darf Vettel das Original behalten? Und wo stehen die ganzen Auszeichnungen eigentlich?

Der 53fache GP-Sieger auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Der Pokal ging ins Werk, das war ganz nett, weil wir dort eine kleine Feier gemacht haben, und in der Mitte stand der Pokal. Das passte.»

Von vielen früheren Pokalen hat sich Vettel Replikas herstellen lassen – auf eigene Kosten, wohlgemerkt.



Als Sergio Pérez erwähnt, dass auch sein Pokal direkt ins Werk von Red Bull Racing ging, beginnt Vettel zu lachen: «Das ist jetzt nicht der sicherste Ort für einen Pokal!»



Genau: Red Bull Racing-Werk und Pokale, da war doch was …



Der Schock war gross, als das Red Bull Racing-Team im Dezember 2014 Opfer eines dreisten Raubes wurde. Diebe krachten mit zwei Fahrzeugen in die Eingangshalle des Werks in Milton Keynes und entwendeten 64 Pokale, die der Formel-1-Rennstall vor allem zusammen mit Sebastian Vettel errungen hatte. Rund ein Drittel der Beute tauchte zehn Tage nach dem Diebstahl auf dem Grund eines Sees in der Nähe von Sandhurst wieder auf, einige davon waren zerstört.



Die Diebe, die zwischen 24 und 41 Jahre alt sind, wurden zu Haftstrafen zwischen zwei und sieben Jahren verurteilt.



Vettel sagte dazu Pérez: «Irgendwelche Idioten sind in die Fabrik eingebrochen und haben diese Trophäen gestohlen. Ich weiss nicht, ob sie das Silber davon einfach eingeschmolzen haben. Aber ich schätze, der Pokal ist sicherer zuhause. Das habe ich meinen Leuten auch gesagt, geglaubt haben sie es aber nicht.»



Vettel weiter: «Der Baku-Pokal bleibt nun eine Weile beim Team. Ich habe aber das Glück, dass ich einige meiner Pokale besitze, und ich freue mich darauf, auch diesen hinzuzufügen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0