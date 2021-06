Laurent Mekies (Ferrari): «Nahe am Maximum»

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies lobte nach dem Qualifying in Le Castellet die Leistung von Carlos Sainz und sprach auch über die Probleme, die dessen Teamkollege Charles Leclerc bekundete.

Das Ferrari-Duo Carlos Sainz und Charles Leclerc belegte im siebten Abschlusstraining des Jahres die Plätze 5 und 7, wobei der Teamneuling aus Madrid die 5,842 km lange Runde 0,147 sec schneller hinter sich brachte als der Monegasse. Damit erzielte Sainz das bestmögliche Ergebnis, ist sich Ferrari-Sportchef Laurent Mekies sicher: «Mit Carlos haben wir so ziemlich das herausgeholt, was möglich war, wir wussten schon vorher, dass wir hier niemals mit Red Bull Racing und Mercedes würden auf Augenhöhe kämpfen können. Auf seiner Seite der Box haben wir sicherlich alles rausgeholt.»

«Auf der anderen Seite fühlte sich Charles etwas weniger Wow mit seinem untersteuernden Auto, er konnte nicht wie gewohnt das Limit finden. Aber wir waren sehr nah am Maximum dran, und das auf eine Strecke, auf der wir nicht erwartet hatten, das Mittelfeld anzuführen», fügte der Ingenieur an. «Bei Charles geht es wie immer um die kleinsten Details, die in der Summe dann den Unterschied machen. Ihm fehlte das Vertrauen in die Front, um stärker zu pushen.»

«Aber wenn ich auf die Gesamtergebnisse schaue und darauf, wie stark wir an diesem Wochenende waren, und auch die Tatsache in Betracht ziehe, dass die beiden Autos nur etwas mehr als eine Zehntel auseinanderliegen, dann sehe ich, dass wir nahe am Bestmöglichen waren», stellte Mekies daraufhin klar.

Auf die starke Leistung von Sainz angesprochen, schwärmte der 44-jährige Franzose: «Wir haben schon oft gelobt, wie gut sich Carlos in das Team integriert hat. Wir sind sehr glücklich mit der Art und Weise, wie er mit dem Team und Charles zusammenarbeitet. Wir haben ein fantastisches Fahrer-Duo, das sich gegenseitig antreibt. In Monaco und Baku endeten die Qualifyings für Carlos frustrierend, er hatte es nicht in der Hand, aber er zeigte dort schon ein gutes Tempo.»

Qualifying Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,990

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,248

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,376

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,445

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,840

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,868

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,987

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,252

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,340

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,382

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,736

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,767

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,813

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,065

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,942 (Unfall)

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,062

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,354

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,554

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:12,584

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)