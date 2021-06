Fernando Alonso (Alpine/9.): «Mehr ging heute nicht»

Superstar Fernando Alonso schaffte es als einziger Alpine-Fahrer unter die Top-Ten, der 32fache GP-Sieger sagt über sein Qualifying: «Mehr ging nicht, wir müssen mit diesem neunten Rang zufrieden sein.»

Ex-GP-Fahrer Martin Brundle stellt in Frankreich fest: «Fernando Alonso und der Alpine-Rennwagen, das wirkt hier in Le Castellet eher aus einem Guss als im ersten Teil der Weltmeisterschaft. Ich finde, er kommt immer besser in Schwung.»

Tatsächlich liess der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 im freien Training aufhorchen: Siebter im ersten freien Training, Vierter im zweiten, Siebter im dritten. In der Qualifikation ging es mit ähnlich solidem Speed weiter – Zehnter im ersten Quali-Segment, Achter im zweiten, letztlich kam der neunte Startplatz heraus, der Asturier nur einen Hauch langsamer als McLaren-Fahrer Lando Norris.

Alonso ging im ersten Quali-Segment spät auf die Bahn, daher verlor er keine Runde, als das Training wegen des Unfalls von Yuki Tsunoda unterbrochen werden musste. Wie die meisten Piloten rückte Alonso im zweiten Quali-Segment mit den mittelharten Pirelli-Reifen aus – mit den hier verwendeten Walzen muss ein Fahrer bekanntlich in den Grand Prix gehen. Erneut wurde Fernando von der roten Flagge (Unfall von Mick Schumacher) nicht gestört.

Der 32fache GP-Sieger erzählt: «Ich bin zufrieden damit, wie es heute gelaufen ist. Wir sind ungefähr dort, wo wir es erwartet hatten. Ich glaube nicht, dass ich sehr viel mehr hätte herausholen können.»



«Ich gehe davon aus, dass im Rennen ein knallharter Mehrkampf mit den üblichen Verdächtigen auf uns zukommt. Unsere Rennvorbereitung stimmt, wir gehen zuversichtlich ins Heimrennen von Alpine.»





Qualifying Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,990

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,248

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,376

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,445

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,840

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,868

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,987

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,252

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,340

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,382

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,736

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,767

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,813

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,065

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,942 (Unfall)

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,062

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,354

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,554

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:12,584

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)