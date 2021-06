Carlos Sainz (Ferrari/5.): Nagel auf den Kopf

Der Spanier Carlos Sainz hat für Ferrari auf dem Circuit Paul Ricard einen feinen fünften Startplatz herausgefahren. Der Madrilene ist sehr zufrieden: «Endlich habe ich in der Quali den Nagel auf den Kopf getroffen.»

Wir müssen uns über den Speed von Ferrari-Star Charles Leclerc nicht unterhalten, aber es ist schon eindrucksvoll, wie ihm der Spanier Carlos Sainz 2021 die Stirn bietet. Im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Frankreich hat der Madrilene einen blitzsauberen fünften Startplatz herausgefahren, dies auf einer Strecke, die auf dem Papier für Ferrari eher schwieriges Geläuf sein sollte – zu viele schnelle und mittelschnelle Kurven, der Ferrari glänzt eher in langsamen Ecken.

Sainz nach seiner tollen Leistung: «Endlich habe ich in der Quali den Nagel auf den Kopf getroffen», sagt der WM-Sechste von 2019 und 2020. «So langsam schaffe ich es, alle Puzzle-Teile in einem Qualifying an den richtigen Platz zu legen. Ich habe einen guten Lauf, schon in Monte Carlo und Baku fühlte ich mich im Wagen pudelwohl. Der Unterschied zu Monaco und Aserbaidschan – hier ist alles nach Plan gelaufen.»

«Um genau zu sein, finde ich, dass ich hier das erste Mal überhaupt in einem Abschlusstraining zeigen konnte, was ich in einem Ferrari wirklich zeigen kann. Es wurde auch Zeit! Nach den ganzen Vorkommnissen in Monte Carlo und Baku war ich ziemlich genervt.»

Wie kann es eigentlich sein, dass Sainz mit solch einer Runde aufgeigt, wo doch Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies zugegeben hat, dass die Entwicklung des SF21 eingestellt worden ist? Sainz: «Es liegt daran, dass wir den Wagen immer besser verstehen.»



«Aber letztlich müssen wir auch auf dem Teppich bleiben. In Monaco und Baku haben wir uns besser geschlagen als erwartet, hier in Frankreich ist alles wieder wie davor – also liegen wir zwischen sechs und sieben Zehntelsekunden hinter der Spitze.»



«Gleichzeitig sollten wir nie vergessen, wo Ferrari vor einem Jahr stand. Alle Angestellten dürfen wirklich stolz sein auf ihre Arbeit.»





Qualifying Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,990

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,248

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,376

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,445

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,840

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,868

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,987

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,252

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,340

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,382

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,736

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,767

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,813

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,065

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,942 (Unfall)

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,062

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,354

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,554

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 2:12,584

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)