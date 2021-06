Ferrari-Junior Mick Schumacher: «Kampf aussichtslos»

Ferrari-Nachwuchspilot Mick Schumacher hat seinen Haas-Renner in einem Grand Prix ohne Ausfälle auf Rang 19 ins Ziel gebracht. Der Formel-2-Champion sagt: «Das war heute ein aussichtsloser Kampf.»

Der Grosse Preis von Frankreich endete als zehnter WM-Lauf in mehr als 70 Jahren Formel-1-Historie ohne einen einzigen Ausfall, das war zuvor letztmals auf dem Red Bull Ring 2019 passiert. Als überrundete Nachzügler im Ziel – die Haas-Fahrer Mick Schumacher (Rang 19) und Nikita Mazepin (Platz 20).

Mick Schumacher konnte von Startplatz 15 losbrausen, aber schon in der fünften Runde war er in der vierten Kurve neben der Bahn und fiel auf den letzten Platz zurück. Kurz zuvor hatte sich Mazepin an Mick mit einem Manöver vorbeigezwängt, welches ihrer Freundschaft kaum dienlich sein wird. In der 16. Runde holte sich der Formel-2-Champion von 2020 frische Reifen und fuhr damit ins Ziel. Er hat damit weiter jedes seiner Formel-1-Rennen beendet.

Mazepin fuhr eine umgekehrte Reifenstrategie als Schumacher (Start auf hart, langer erster Rennteil, zum Schluss Wechsel auf die mittelharte Mischung) und fiel hinter Schumacher zurück.

Teamchef Günther Steiner: «Wir haben beide Autos ins Ziel gebracht, unserer Fahrer konnten weiter Rennkilometer und Erfahrung sammeln. Das ist gut. Das Rennen hat aber auch schonungslos gezeigt, wo wir stehen.»



Mick Schumacher: «Gut an diesem Wochenende ist gewesen, dass wir im Abschlusstraining erstmals ins zweite Quali-Segment vorgestossen sind. Mir war schon klar, dass das Rennen ein hartes Stück Arbeit werden würde. Das war heute ein aussichtsloser Kampf, wir konnten mit niemandem mithalten. Also müssen wir noch härter arbeiten und hoffen, dass wir auf einer anderen Strecke den Gegnern eher auf die Pelle rücken können.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0