Sebastian Vettel: Das sind seine Chancen in Spielberg

Aston Martin-Star Sebastian Vettel hat in den jüngsten drei Rennen jeweils frische WM-Punkte erobert. Auch auf dem Red Bull Ring hat der vierfache Formel-1-Weltmeister gute Karten, wie Teamchef Otmar Szafnauer erklärt.

Vier Rennwochenenden lang musste sich Sebastian Vettel gedulden, bis er seine ersten WM-Punkte in Grün erobern konnte, erst in Monte Carlo gehörte er als Fünfter zum ersten Mal in diesem Jahr zu den schnellsten Zehn. Auch beim darauffolgenden Rennen in Baku hatte der Deutsche allen Grund zur Freude, denn als Zweiter übertraf er die eigenen Erwartungen bei Weitem.

Das jüngste Kräftemessen in Le Castellet beendete der Heppenheimer auf dem neunten Platz vor seinem Aston-Martin-Teamkollegen Lance Stroll, der von Startplatz 19 losgefahren war. Teamchef Otmar Szafnauer freute sich hinterher: «Beide Fahrer erlebten ein enttäuschendes Qualifying und haben das Beste aus der Ausgangslage gemacht.»

«Lance zeigte ein super Rennen und fuhr bis in die Top-10 vor, Sebastian wurde aus eigener Kraft Neunter, und dabei hat er nicht von den Ausfällen anderer Fahrer profitiert, sondern von seinem echten Speed und einer guten Strategie. Beide haben ein grossartiges Rennen gezeigt.»

Der Rumäne ist überzeugt, dass seine Schützlinge auch auf dem Red Bull Ring gute Karten haben: «Ich denke, es wird etwas besser als in Frankreich laufen, wir erwarten, leistungsmässig irgendwo zwischen Baku und Le Castellet zu liegen. Wenn es im Qualifying etwas besser läuft, was wir erwarten, haben wir beste Chancen im Rennen in den Top-10 etwas weiter vorne zu landen.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0