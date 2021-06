Steiermark-GP im TV: Wenige Sekunden auf der Bremse

Weniger als eine Woche nach dem Frankreich-GP sind die Formel-1-Teams und ihre Stars an diesem Wochenende mit dem ersten von zwei Rennen auf dem Red Bull Ring wieder in Aktion.

Nach dem GP ist vor dem GP: Nur wenige Tage nachdem die Formel-1-Stars auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet das siebte Kräftemessen der Saison ausgetragen haben steht schon das nächste Rennen auf dem Programm. Mit dem Red Bull Ring erwartet die Fahrer und ihre Mannschaften eine der kürzesten Pisten im WM-Kalender, die nur zehn Kurven umfasst.

Diese haben es aber in sich, auf der langen Geraden ist Motorleistung gefordert, die anspruchsvollen Richtungswechsel verlangen nach mittlerem Abtrieb. Eine Runde dauert etwas mehr als eine Minute, nur etwa zehn Sekunden davon verbringen die Fahrer auf der Bremse.

Der einzige wirklich harte Bremspunkt ist in Kurve 3, zusammen mit der anschliessenden Bremszone in Kurve 4 bietet er die beste Überholchance. Es gibt drei DRS-Zonen, in denen die Fahrer den Heckflügel Flachstellen dürfen, wenn sie einem Gegner auf den Fersen sind – auf der Hauptgeraden, beim Anstieg zwischen Kurve 2 und 3 und auf der Geraden zwischen den Kehren 3 und 4.

Die Action geht am morgigen Freitag los, dann stehen die üblichen jeweils einstündigen Sessions auf dem Programm. Das erste freie Training beginnt um 11.30 Uhr MESZ, die zweite Trainingsstunde startet um 15 Uhr. Wer nichts verpassen will, findet hier die entsprechenden Sendezeiten.

Steiermark-GP im Fernsehen

Freitag, 25. Juni

08.00 Sky Sports F1 – Grosser Preis von Frankreich

10.45 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Sky Sports F1 – Rennen 1986 in Spielberg

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

17.05 Sky Sports F1 – GP Confidential

17.35 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

19.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1987

21.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

23.45 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

Samstag, 26. Juni

06.00 Sky Sports F1 – Grosser Preis von Frankreich

08.00 Sky Sports F1 – Greatest Races, J. Villeneuve Spanien 1997

08.15 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

09.45 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.45 Servus TV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.15 Sky Sports F1 – Greatest Races, J. Villeneuve Spanien 1997

13.30 Sky Sports F1 – 3. Training Wiederholung

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.15 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sports F1 – The Rise of Lewis Hamilton

19.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.30 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 27. Juni

07.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

09.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

10.00 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1986

10.45 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1987

12.00 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

13.10 Sky Sports F1 – Greatest Races, N. Lauda Estoril 1984

13.20 Sky Sports F1 – Greatest Races, G. Berger Deutschland 1994

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte

14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis der Steiermark

16.30 ServusTV – Analyse

16.45 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome, Analyse Rennen

17.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sports F1 – Rennen kompakt

21.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung