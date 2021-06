Mattia Binotto (Ferrari) schockiert: Saison gelaufen!

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nach der peinlichen Darbietung in Frankreich, ohne WM-Punkte: Es ist in Sachen Reifen nicht mit Besserung zu rechnen, in dieser Beziehung ist die Saison gelaufen!

Nach der bärenstarken Vorstellung von Ferrari in Monte Carlo und Baku, mit Trainingsbestzeiten von Charles Leclerc, war Frankreich für die Tifosi ganz hartes Brot: Von den Starträngen 5 (Carlos Sainz) und 7 (Leclerc) gingen die Italiener auf dem Circuit Paul Ricard leer aus – der Madrilene Sainz wurde nur Elfter, der Monegasse Leclerc kam auf Platz 16 ins Ziel. Frankreich war das erste Rennen 2021, bei dem Ferrari leer ausgegangen ist.

Teamchef Mattia Binotto gab sofort zu: «Irgendetwas hat in Le Castellet überhaupt nicht funktioniert. Die Piloten haben über starkes Körnen berichtet, es liegt an uns herauszufinden, wieso das an unseren Fahrzeugen besonders ausgeprägt war.»

Das gefürchtete Körnen, englisch «graining»: Wenn ein Auto zu rutschen beginnt, können sich auf der Reifenlauffläche kleine Gummikörner bilden. Das ist für den Fahrer überaus unangenehm, weil sich das Auto anfühlt, als würde es sich auf Kugellagern bewegen. Das Körnen kann nach wenigen Runden wieder verschwinden, wenn der Pilot vorsichtig ist. Es kann aber auch immer schlimmer werden, bis ein Reifenwechsel unerlässlich wird. Graining entsteht durch ein Zusammenspiel der Faktoren Fahrstil, Pistenoberfläche, Abstimmung, Benzinlast und Reifenmischung.

Die Fahrer waren in Frankreich baff. Carlos Sainz: «Ich verstehe nicht, wie wir am Freitag in den Dauerläufen ordentlich mithalten können und nun zwei Sekunden pro Runde langsamer sind als unsere Gegner.» Und Charles Leclerc sagte nach der Klatsche in Frankreich: «Der Reifenverschleiss war viel höher als erwartet. Nach wenigen Runden bauten die Reifen unfassbar ab. Es ist mir ein Rätsel, wie das passieren konnte. Das müssen wir schleunigst in den Griff bekommen.»

Nun hat Binotto für die treuen Tifosi schwer verdauliche Neuigkeiten. Auf die Frage, was Ferrari in Sachen Reifen-Management besser machen könne, liefert der Italiener eine Bankrott-Erklärung: «Können wir diesen Schwierigkeiten entgegentreten, indem wir das Auto entwickeln? Nein, denn um das Problem zu lösen, müssten wir wohl in Sachen Hardware etwas ändern, etwa bei den Felgen, und das ist gemäss Reglement nicht erlaubt.» Damit ist die Saison gelaufen, was diesen Aspekt angeht.



Binotto vertieft: «Derzeit steht bei uns im Mittelpunkt, das Problem so zu verstehen, dass wir es in der kommenden Saison nicht nochmals haben werden. Inzwischen müssen wir damit rechnen, dass wir erneut in solche Schwierigkeiten geraten, wenn auch nicht auf jeder Strecke. Alles wird vom heiklen Zusammenspiel zwischen Fahrzeug, Rennbahn und äusseren Bedingungen abhängen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0