Mick Schumacher: Wieder fast Crash mit Mazepin!

Ferrari-Nachwuchspilot Mick Schumacher hat auch bei seinem achten Formel-1-GP die Zielflagge gesehen. Aber es hätte anders kommen können: Wieder fast Crash mit seinem Haas-Stallgefährten Nikita Mazepin!

Platz 16 für Mick Schumacher beim Grossen Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring, der Ferrari-Zögling hat im achten Formel-1-Rennen seiner Karriere zum achten Mal die Zielflagge gesehen. Aber es hätte anders kommen können.

Erneut kamen sich die Autos gefährlich nahe, schon nach dem Start, und in Runde 21 ging Mick an seinem russischen Stallgefährten Nikita Mazepin vorbei, dann aber verbremste sich der Formel-2-Champion, und der russische Haas-Fahrer schlüpfte durch.

Mick Schumacher über seinen Grand Prix: «Insgesamt bin ich mit meinem Rennen recht zufrieden. Mit dem zweiten, harten Reifensatz lief es eigentlich gut, und ich konnte ein schönes Tempo fahren. Da fuhr ich Rundenzeiten, die jenen der Mittelfeldautos entsprachen. Das stimmt mich fürs zweite GP-Wochenende hier recht zuversichtlich.»

«In der ersten Runde ging es unter den Piloten ziemlich heiss zu und her. Da wollte ich mich lieber raushalten. Ich hielt die Aussenseite in Kurve 3 für die gescheiteste Linie, aber das erwies sich als falsch.»



Haas-Teamchef Günther Steiner: «Unsere Fahrer haben sich einen schönen Kampf geliefert, aber der war sportlich fair – so wie die beiden es versprochen hatten. Darüber bin ich erleichtert. Genau diesen Respekt füreinander will ich auch künftig von den beiden sehen.»



«Nikita verlor etwas viel Zeit, weil er beim Überrundetwerden Platz machte, und wenn du neben der Ideallinie fährst, dann sammeln die Reifen all diesen Schmutz auf, danach dauert es eine Weile, bis sich die Reifen erholt haben.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0