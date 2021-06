Valtteri Bottas zu Rang 3: «Reine Schadensbegrenzung»

Der Finne Valtteri Bottas erobert vom fünften Startplatz den dritten Rang, knapp vor Sergio Pérez. Der 31-jährige Mercedes-Fahrer sagt: «Das war nach der Strafe im Training reine Schadensbegrenzung.»

Eine halbe Sekunde Vorsprung rettete Valtteri Bottas mit abgefahrenen Reifen ins Ziel des Steiermark-GP, eine Runde mehr und Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez hätte sich ohne Zweifel über den Finnen hergemacht.

Bottas war im Qualifying Zweitschnellster gewesen, aber davon konnte er nicht profitieren, weil er nach seinem Dreher in der Boxengasse um drei Ränge zurückrücken und als Fünfter losfahren musste.

«Das war nach der Strafe im Training reine Schadensbegrenzung», sagt der neunfache GP-Sieger nach seinem 60. Podestplatz in der Formel 1. Der zweifache Red Bull Ring-Sieger (2017 und 2020) findet: «Aus meiner Position ist dies das Maximum gewesen.»

«Gegen Pérez zum Schluss wurde es verdammt knapp, denn meine Reifen waren am Ende. In der letzten Runde konnte ich ihn im Rückspiegel sehen. Aber ich wusste, wie ich ihn hinter mir halten musste. Aber es stimmt schon – viel länger hätte das Rennen nicht dauern dürfen.»



Bottas kritisierte in Runde 48 am Funk die Marschrichtung der Mercedes-Strategen: «Es war völlig unnötig, zwischendurch Tempo aufzunehmen, denn nun muss ich schauen, wie ich die Temperatur der Reifen wieder runterkriege.»



Nach dem Rennen stellte Bottas fest: «Wir hatten erneut einen grösseren Reifenabbau als erwartet.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0