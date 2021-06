ServusTV: Sondersendung vom Red Bull Ring 27.06.2021 - 13:04 Von Otto Zuber

Formel 1 © Red Bull Content Pool / Predrag Vuckovic Die «Sport und Talk»-Sondersendung geht direkt am Red Bull Ring über die Bühne

Die Formel 1 gastiert in dieser und in der nächsten Woche am Red Bull Ring, aus diesem Anlass meldet sich das «Sport und Talk»-Team in einer Sondersendung direkt aus der Steiermark.