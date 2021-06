Max Verstappen (Red Bull/1.): Zittern um den Sieg

14. GP-Sieg für Max Verstappen, der dritte Heimsieg für Red Bull Racing auf dem Red Bull Ring, nach 2018 und 2019. Max: «Mein Auto war einfach der Hammer.» Aber das stimmt nicht ganz.

Sieg in Frankreich, Sieg in Österreich – aber diese beiden GP-Erfolge eines makellos fahrenden Max Verstappen kamen auf völlig unterschiedliche Art und Weise zustande. In Frankreich schnappte sich der Niederländer dank der fabelhaften Rennstrategie von Red Bull Racing den Weltmeister zwei Runden vor Schluss; auf dem Red Bull Ring hingegen fuhr Max seinem WM-Widersacher Lewis Hamilton einfach auf und davon.

Max steht nun bei 14 GP-Siegen (gleich viele wie die Weltmeister Graham Hill, Emerson Fittipaldi und Jack Brabham), er hat auf dem Red Bull Ring zum dritten Mal nach 2018 und 2019 gewonnen. Es ist sein vierter Sieg 2021 nach Imola, Monaco und Frankreich und sein 49. Podestbesuch in der Königsklasse. Gleichzeitig ist dies der 69. Sieg von Red Bull Racing.

Mit dem zweiten Sieg innerhalb von acht Tagen hat Verstappen seinen Vorsprung auf 18 Punkte ausgebaut, es steht neu 156:138 für Max.

«Ein grandioses Gefühl, ein weiteres Mal unser Heimrennen gewinnen zu dürfen», strahlt Max. «Mein Auto fühlte sich von der ersten Runde an prima an, und ich konnte mit den Reifen ganz nach Wunsch haushalten.»

Aber auch wenn Max sagt, «mein Auto war einfach der Hammer», so spielen sich doch an Bord immer kleine Dramen ab. Max beklagte sich am Funk einige Male über Schwierigkeiten mit unberechenbar arbeitenden Bremsen. Das Team wies ihn an, bitteschön auf dem Randstein von Kurve 10 nicht zu bremsen und am besten den Kerbs ganz fern zu bleiben. Max am Funk: «Nicht ganz einfach auf dieser Strecke.»

«Ab und an fiel das Pedal bis zum Boden durch, klar machte mir das ein wenig Sorgen, aber zum Glück erholte sich die Bremse wieder.»



Verstappen weiss: «Alles ist nach Plan gelaufen, aber letztlich weisst du nie, was in einem Grand Prix noch alles passieren kann. Aus meiner Sicht haben wir alles richtig gemacht. Wir haben auf den frühen Stopp von Lewis postwendend reagiert und die Führung verteidigt.»



«Ich freue mich sehr über einen weiteren Sieg hier, aber ich denke schon an nächste Woche, wenn wir nach dem Steiermark-GP auch den Österreich-GP gewinnen wollen. Alles sieht derzeit gut aus, aber wir müssen den Fuss auf dem Gaspedal behalten, wenn wir vorne bleiben wollen. Beim zweiten Rennen fahren wir hier mit weicheren Mischungen, ich bin selber gespannt darauf zu sehen, welche Auswirkungen das haben wird.»



Erstmals überhaupt in seiner Formel-1-Karriere hat Max Verstappen nun zwei Rennen in Folge gewonnen.



Max weiter: «Elementar war ein guter Start und ein gutes Reifen-Management im ersten Rennsegment. Das hat wunderbar geklappt. Auf harten Reifen lag der Wagen traumhaft, ich konnte einen tollen Rhythmus halten. Das Fahren hat heute enormen Spass gemacht, weil die Fahrzeugbalance besser war als in jedem anderen Rennen zuvor.»



Mercedes und Red Bull Racing arbeiten 2021 unterschiedlich. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat bestätigt, dass kaum mehr neue Teile an den Renner kommen werden, aber Max Verstappen sagt: «Wir spüren, dass wir eine Chance haben, also bleiben wir am Ball in Sachen Entwicklung. Ich glaube auch nicht, dass dies die Entwicklung für 2022 kompromittiert. Ich habe jedes Vertrauen in meine Mannschaft, dass sie beide Aufgaben gleich gut lösen können.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0