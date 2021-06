Carlos Sainz (Ferrari/6.): Kuriose Szene mit Hamilton

Eine solche Situation sehen wir nicht alle Tage: Carlos Sainz überlegte hin und her, ob er sich gegen Weltmeister Lewis Hamilton entrunden soll. Sainz ärgert sich: «Das hat mich wohl Rang 5 gekostet.»

Wann hören wir solche Sätze eines Formel-1-Fahrers? «Ich lag dann rundenlang hinter Lewis Hamilton und fragte mich, ob ich an ihm vorbeigehen soll.» Diese verblüffende Aussage kommt vom Ferrari-Fahrer Carlos Sainz nach dem Grossen Preis der Steiermark.

Ferrari fuhr ein gutes Mannschaftsergebnis ein auf dem Red Bull Ring: Carlos Sainz Sechster, Charles Leclerc Siebter, dies nachdem der Monegasse wegen Kontakts mit dem AlphaTauri von Pierre Gasly und daraus resultierendem Frontflügelwechsel nach der ersten Runde noch Letzter gewesen war!

Weil McLaren mit Lando Norris Fünfter wurde, Daniel Ricciardo aber keinen Punkt erobern konnte, steht es zwischen den Briten und Ferrari im Kampf um WM-Rang 3 neu 120:108.

Wie ging das nun mit Lewis Hamilton? Carlos Sainz erzählt: «Wir sind auf den mittelharten Reifen lange draussen geblieben und haben damit das halbe Mittelfeld überschnitten, von Startplatz 12 aus durfte sich das sehen lassen. In Runde 41 kam ich für harte Reifen an die Box. Ich machte auf den fünftplatzierten Norris Boden gut, aber dann lief ich auf Lewis Hamilton auf.»

Das Kuriose an der folgenden Szene: Sainz war zu diesem Zeitpunkt bereits überrundet, mit den frischen Pirelli nun aber schneller als der zweitplatzierte Hamilton vor ihm. Carlos fährt fort: «Ich habe dann rundenlang überlegt, ob ich Lewis nun überholen und mich auf die Jagd nach Lando machen soll. Mir war zunächst nicht ganz klar, wieso Hamilton für seine Verhältnisse doch eher langsam unterwegs war – bis ich merkte, dass er grosse Schwierigkeiten mit den Reifen hatte. Also habe ich mich zurückgerundet. Leider ist mir dadurch Norris entwischt.»



Am Ende fehlten Sainz gut sieben Sekunden auf den McLaren-Piloten, und Carlos ärgert sich über sich selber: «Da habe ich frische Reifen am Wagen und ruiniere sie rundenlang in der verwirbelten Luft hinter Hamilton, weil ich überlege, ob ich ihn überholen soll.»



Dabei wäre das ratz-fatz gegangen, denn Mercedes wies Hamilton an, sich nicht weiter mit Sainz aufzuhalten und den Spanier passieren zu lassen.



Was Carlos gut findet: «Trotz des nagenden Gefühls, dass ich aus diesem Grand Prix mehr hätte machen können, freut es mich, dass sich die erheblichen Probleme mit Reifenverschleiss von Frankreich in Österreich nicht wiederholt haben. Was das kommende Wochenende angeht, so bin ich nicht ganz so optimistisch, denn wir gehen in Sachen Reifenmischungen durchs Band eine Stufe weicher. Wir haben noch nicht alle Schwierigkeiten, die wir in Le Castellet hatten, komplett ergründet, aber als Trend zeichnet sich ab, dass wir uns auf harten Reifen leichter tun als auf weichen.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0