Sergio Pérez (4.) wütend: «GP halbe Runde zu kurz»

?Sergio Pérez kam wie ein Schatten von Valtteri Bottas ins Ziel und verpasste Platz 3 knapp. Der Red Bull Racing-Pilot ärgert sich grün und blau: «Jammerschade, der Grand Prix war eine halbe Runde zu kurz.»

Wenn es nach dem zweifachen GP-Sieger Sergio Pérez geht, dann hätte der Grosse Preis der Steiermark über 71,5 Runden führen sollen. Der Wagen des 31-jährigen Mexikaners wurde im Rückspiegel des drittplatzierten Valtteri Bottas grösser und grösser, aber am Ende fehlte «Checo» eine halbe Sekunde auf den Mercedes-Piloten, um noch einen Podestplatz zu erobern.

Pérez stöhnt: «Ich hätte nur noch ein paar Kurven gebraucht, um Bottas zu packen. Unsere Zweistoppstrategie wäre wunderbar aufgegangen. Das ist wirklich sehr ärgerlich.»

Rang 4 statt eines Podestplatzes muss die Boxenmannschaft auf ihre Kappe nehmen. Denn die normalerweise so flinken Mechaniker fertigten Pérez nicht ganz so flott ab wie üblich, dadurch fiel er hinter Bottas zurück. Also holte die RBR-Mannschaft den Mexikaner 15 Runden vor Schluss nochmals an die Box, um Sergio die Möglichkeit zu schenken, mit frischen Reifen Attacke auf den Finnen zu machen.

Sergio: «Diese Taktik wäre um ein Haar aufgegangen. Ich hatte mir bereits überlegt, wo genau ich Valtteri überholen werde. Die weiche Reifenmischung war nicht ganz so gut, wie wir es uns erwartet hatten. Dann kam ein mässiger Stopp, und damit haben wir die Position preisgegeben. Die Strategie mit einem zweiten Stopp war völlig richtig, um Bottas in Bedrängnis zu bringen, aber eben – eine halbe Runde mehr hätte ich schon gebraucht.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Sergio hätte den Podestplatz verdient gehabt, es geht auf unsere Kappe, dass er beim Stopp hinter Bottas fiel. Pérez hat dann die Umstellung auf einen Zweistopper fast perfekt umgesetzt. Uns war klar, dass es zum Schluss ganz knapp werden würde. Der Sieg von Max und die erneut ganz starke Leistung von Sergio geben uns viel Mumm für das kommende GP-Wochenende.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0