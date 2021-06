Zhou übernimmt das Steuer von Fernando Alonso

Im ersten freien Training zum Österreich-GP wird Fernando Alonso nicht ausrücken. Der Spanier überlässt seinen GP-Renner dem 22-jährigen Alpine-Nachwuchsfahrer Guanyu Zhou aus China.

Seit 2019 gehört Guanyu Zhou zur Nachwuchstruppe von Alpine, und bereits im ersten Jahr mit den Franzosen durfte der Chinese eine ganz besondere Premiere absolvieren: Im Renault-befeuerten Lotus E20 von 2012 durfte er eine Demofahrt durch die Strassen von Xintiandi unternehmen, dem Modeviertel seiner Heimatstadt Schanghai. Damit war er der erste Chinese, der in einer chinesischen Stadt im Formel-1-Renner Gas geben durfte.

Im Rahmen des zweiten GP-Wochenendes auf dem Red Bull Ring steht für den heutigen Formel-1-Testfahrer des Alpine Teams ein weiteres Debüt auf dem Programm: Er darf im aktuellen GP-Renner von Fernando Alonso zum ersten Mal im ersten freien Training mitmischen. «Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung», schwärmt er.

«Es ist ein weiterer Schritt in Richtung meines grossen Zieles, eines Tages ein Formel-1-Fahrer zu sein. Das wird ein ganz spezieller Augenblick, auf den ich mich so gut wie möglich vorbereite, um das Programm des Teams abarbeiten zu können. Es gab bisher nicht viele Chinesen, die in der Formel 1 ausrücken durften, deshalb wird das auch ein sehr stolzer Moment für mich werden», fügt Zhou an.

«Dass ich in Fernando Alonsos Auto am ersten Training teilnehmen kann, macht den Einsatz noch spezieller, denn er inspirierte mich als Knirps, eine Rennfahrer-Karriere anzustreben. Ich bin sehr glücklich mit meinen bisherigen Ergebnissen und ich bin allen, die mich unterstützen, sehr dankbar. Mein Ziel ist es, diese Chance bestmöglich zu nutzen und ich kann es kaum erwarten, bis es soweit ist», erklärt der 22-Jährige, der die Formel-2-Meisterschaft in diesem Jahr mit zwei Siegen in Bahrain und Monaco sowie zwei weiteren Podestplätzen anführt.

