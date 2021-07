Es gibt noch Karten für den Österreich-GP!

Pünktlich zum Österreich-GP fallen die Zuschauer-Beschränkungen am Red Bull Ring.Wer beim grossen Showdown am Spielberg live und hautnah mit dabei sein will, kann sich noch Tickets sichern.

Mit Side-Events auf der Rennstrecke und in der Luft sowie Music Acts, Fan-Challenges und einer Fahrzeugausstellung in der F1 Fan Zone ist das PS-Volk im Murtal an den vier Tagen des zweiten GP-Wochenendes auf dem Red Bull Ring bestens versorgt. Drei Rahmenserien begleiten die Königsklasse: Erstklassige Racing-Action erleben Fans am kommenden Wochenende nicht nur bei der Formel 1 sondern zusätzlich bei der Formel 3, beim Porsche Supercup sowie bei der W Series mit ausnahmslos weiblichen Pilotinnen.

Ein Verkehrsleitsystem mit Hinweisen entlang der Anfahrtswege erleichtert die Anreise zu den jeweiligen Parkplätzen. Unter anderem informiert der Ö3-Verkehrsservice regelmässig über die aktuelle Verkehrslage. Abhängig von der Farbkennzeichnung des Formel-1-Tickets werden die Fans bereits auf der Autobahn mittels LED-Beschilderung zu den Parkplätzen geleitet, die sich in Gehdistanz zu den Zuschauer-Tribünen befinden.

Bei jedem Erst-Zutritt zum Veranstaltungsgelände pro Tag (ab einem Alter von 12 Jahren) ist ein gültiger Nachweis über die Erfüllung der 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen) erforderlich. Um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, wird empfohlen, bereits mit einem gültigen Testergebnis bzw. Nachweis oder mit dem «Grünen Pass» anzureisen.

Nachweise werden ausschliesslich auf Deutsch und Englisch akzeptiert. Direkt an den Parkplätzen stehen Teststrassen mit Testangeboten gegen Entgelt zur Verfügung (Antigen-Test 33 Euro / PCR-Test 99 Euro) – Voranmeldungen im Netz sind möglich. Detaillierte Informationen (Anreise, Covid-Bestimmungen, Zutrittsregelung, etc.) sind im FAQ-Bereich für den Österreich-GP der Formel 1 auf der Seite des Projekts Spielberg und in der Spielberg App zu finden.

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0