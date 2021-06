Österreich-GP im Fernsehen: Verstappen jagt Rekorde

Die Chancen stehen gut, dass Max Verstappen beim Grossen Preis von Österreich seinen dritten GP-Sieg in Folge erringt. Er würde damit mehrere Bestmarken in der Steiermark und in der Formel 1 setzen.

Max Verstappen hat am am 27. Juni auf dem Red Bull Ring erstmals den zweiten Formel-1-Sieg hintereinander errungen: Nach dem Triumph beim Grand Prix von Frankreich ein weiterer Sieg beim Grossen Preis der Steiermark. Am kommenden Wochenende geht es gleich weiter, mit dem Grossen Preis von Österreich.

Max steht nun bei drei Siegen auf der wunderbar in die Steiermark gebetteten Rennstrecke, das sind gleich viele Siege wie Alain Prost. Mit einem weiteren Volltreffer kann Verstappen nicht nur seine WM-Führung ausbauen, er würde auch alleiniger Rekordhalter auf dem Red Bull Ring.

Drei Siege in Folge oder mehr, das gelang in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 bislang nur den Mercedes-Fahrern Lewis Hamilton und Nico Rosberg.

Sollte Verstappen gleich nachlegen können, wäre er zudem der erste Formel-1-Fahrer der Historie, der an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden siegen kann, also innerhalb von nur 15 Tagen.

Ob Max ein weiteres, tolles Kapitel seiner Geschichte in der Formel 1 schreiben kann, erleben die Fans live, vor dem Fernseher oder online – dank unserer Übersicht weiter unten verpassen Sie so gut wie nichts.





Grosser Preis von Österreich: Die Sieger

2020: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2019: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2018: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2017: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes

2014: Nico Rosberg (D), Mercedes

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: David Coulthard (GB), McLaren-Mercedes

2000: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1999: Eddie Irvine (GB), Ferrari

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CDN), Williams-Renault

1987: Nigel Mansell (GB), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG Porsche

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG Porsche

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG Porsche

1983: Alain Prost (F), Renault

1982: Elio de Angelis (I), Lotus-Ford

1981: Jacques Laffite (F), Ligier-Matra

1980: Jean-Pierre Jabouille (F), Renault

1979: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1978: Ronnie Peterson (S), Lotus-Ford

1977: Alan Jones (AUS), Shadow-Ford

1976: John Watson (GB), Penske-Ford

1975: Vittorio Brambilla (I), March-Ford

1974: Carlos Reutemann (RA), Brabham-Ford

1973: Ronnie Peterson (S), Lotus-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jo Siffert (CH), BRM

1970: Jacky Ickx (B), Ferrari

1964: Lorenzo Bandini (I), Ferrari





