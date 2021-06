Max Verstappen warnt: «Feld wird zusammenrücken»

Obwohl Max Verstappen das erste Rennen auf dem Red Bull Ring souverän für sich entscheiden konnte, bleibt der Red Bull Racing-Pilot bei seiner Prognose für das zweite Kräftemessen in Spielberg vorsichtig.

Den Sieg im Steiermark-GP konnte Max Verstappen locker einfahren, der Niederländer kam mit einem Vorsprung von mehr als 30 Sekunden auf den Rest des Feldes ins Ziel. Dennoch dämpft der Red Bull Racing-Star die Erwartungen vor dem zweiten Kräftemessen auf dem Red Bull Ring, das nur sieben Tage nach dem siebten Saisonlauf über die Bühne gehen wird.

«Dass wir das erste Heimrennen am Sonntag für uns entscheiden konnten, war eine Team-Leistung, mit der wir sehr zufrieden sein können», erklärt der 23-Jährige, mahnt aber auch gleich: «Aber wir können an diesem Wochenende nicht einfach das gleiche Ergebnis erwarten. Die Gegner werden ihre Lehren aus dem jüngsten Renneinsatz ziehen, zudem werden wir weichere Reifenmischungen haben, was die Rangordnung auch verändern könnte.»

«Wir haben ein sehr gutes Rennen gezeigt, dennoch gibt es immer Dinge, die wir besser machen können und ich erwarte auch, dass unser Feld zusammenrücken wird, wie das normalerweise der Fall ist, wenn zwei aufeinanderfolgende Rennen auf der gleichen Piste über die Bühne gehen», fügt der ehrgeizige WM-Leader an.

«Wir fokussieren uns auf unsere eigene Arbeit und es gefällt mir, dass jeder noch mehr Gas gibt und sich verbessern will, denn genau darum geht es in der Formel 1. Es ist sehr wichtig für mich zu sehen, dass jeder motiviert ist und seine Leistung steigert, und von meiner Seite aus werde ich weiterhin jedes Wochenende mein Bestes geben, damit wir vorne zu bleiben. Im Moment haben wir ein sehr gutes Gesamtpaket, aber wir müssen an der Spitze bleiben, denn die Saison ist noch sehr lang», fügt der 14-fache GP-Sieger an.

Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez, der seinen 200. GP-Einsatz bestreiten wird, jubelt: «Ich freue mich wirklich darauf, ein zweites Wochenende auf der gleichen Strecke zu fahren. Ich denke, das wird mir ein sehr gutes Verständnis über das Auto geben.»

«Ich habe jetzt eine sehr gute Referenz vom letzten Wochenende und kenne die Bereiche, die ich verbessern muss. Ich bin gespannt, wie sehr die weicheren Reifenmischungen die Leistung und die Strategie im Laufe des Wochenendes verändern werden. Ich denke, dass wir sehr gut abschneiden können. Es wäre etwas ganz Besonderes, hier bei unserem Heimrennen einen Podestplatz zu erzielen», ergänzt der 31-Jährige aus Guadalajara.

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0