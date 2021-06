Timo Glock: Zwischenzeugnis für Vettel und Schumi

Der langjährige Formel-1- und DTM-Fahrer Timo Glock zieht eine kurze Zwischenbilanz zum Stand der Dinge bei Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas-Ferrari).

Beim vierfachen Formel-1-Champion Sebastian Vettel ist eine schöne Serie abgerissen: Nach Rang 5 in Monaco, dem grandiosen zweiten Platz in Baku und Platz 9 in Le Castellet ging der Heppenheimer beim Steiermark-GP leer aus – nur Rang 12.

Was Ferrari-Schützling Mick Schumacher angeht, so hat der Formel-2-Champion von 2020 im turbulenten Aserbaidschan-GP sein bislang bestes Ergebnis herausgefahren, Rang 13. In Frankreich und in der Steiermark landete er auf den Plätzen 19 und 16.

Der langjährige Grand-Prix- und Tourenwagen-Fahrer Timo Glock ordnet die Leistungen seiner beiden deutschen Landsleute als Formel-1-Experte der deutschen Sky so ein: «Bei Sebastian Vettel hat das Auto am Steiermark-GP-Wochenende nicht ganz so gepasst, wie er es sich erhofft hat. Er konnte in der Quali nicht das Optimum herausholen. Wenn du in der heutigen Formel 1 nicht in den Top-Ten stehst, dann wird es schwierig zu überholen, das haben wir an vielen Beispielen gesehen. Daniel Ricciardo und Esteban Ocon sind auch nicht weit vorangekommen.»

«Ihre Teamkollegen Lando Norris, Fernando Alonso und Lance Stroll dagegen konnten in den Top-Ten mitschwimmen und dementsprechend die Platzierung in den Punkten absichern. Das Ziel für Sebastian muss am nächsten Wochenende darin bestehen, innerhalb der Top-Ten zu starten, dann sind auch weitere Punkte möglich.»



Der 91-fache GP-Teilnehmer Glock, mit Toyota 2008 und 2009 WM-Zehnter, sagt über Mick Schumacher: «Ich finde, Mick macht weiterhin einen sehr, sehr soliden Job. Er blieb in der Steiermark so gut wie fehlerfrei, hat ein sehr gutes Wochenende geliefert und lernt immer weiter dazu. Ich bin gespannt, ob er im zweiten Anlauf in Österreich näher an die Williams heranrücken kann.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0