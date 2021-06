Österreich-GP: Debüt für Altmeister Fernando Alonso

Fernando Alonso hat in seiner langen Formel-1-Karriere bereits mehr als 300 GP-Einsätze absolviert. Dennoch steht beim neunten Rennwochenende der Saison eine Premiere für den Spanier auf dem Programm.

Der Steiermark-GP war das dritte Rennen in Folge, in dem Fernando Alonso frische WM-Punkte einfahren konnte. Der 32-fache GP-Sieger kreuzte die Ziellinie mit einer Runde Rückstand auf Sieger Max Verstappen auf Position 9 liegend und erntete dafür zwei WM-Zähler. Danach gönnte er sich eine Atempause, wie er verrät.

Mit Blick auf den anstehenden Österreich-GP erklärt der Spanier: «Es ist das dritte Rennen unseres ersten Triple-Headers in dieser Saison, also habe ich mir vor diesem Wochenende etwas Zeit genommen, um die Batterien wieder aufzuladen. Es ist das erste Mal, dass ich in der Formel 1 ein zweites Rennen auf derselben Strecke bestreiten werde.»

«Aber ich freue mich darauf, hier wieder auf die Piste zu gehen und den Schwung mitzunehmen», fügt Alonso an. Er weiss, welche Herausforderungen beim neunten Kräftemessen der Saison gemeistert werden müssen: «Wie wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, können das Qualifying und der rege Verkehr auf der kurzen Runde des Red Bull Rings schwierig sein.»

«Das Reifenmanagement ist hier ebenfalls entscheidend, und die Mischungen sind an diesem Wochenende eine Stufe weicher, was eine neue Herausforderung darstellt. Das Wetter ist auch sehr unberechenbar. In der einen Minute ist der Himmel blau und die Temperaturen sind hoch, in der nächsten regnet es und es kann zu Gewittern kommen», mahnt der Weltmeister von 2005 und 2006.

Und Alonso stellt klar: «Wir Fahrer geniessen diese Herausforderungen und ich denke, das macht das Doppel sehr interessant, da wir versuchen werden, uns anzupassen und unsere Wochenende zu perfektionieren.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0