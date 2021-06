Toto Wolff: «Schwergewichtskampf über 23 Runden»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff tröstet sich mit der Tatsache, dass sein Team beim ersten Kräftemessen auf dem Red Bull Ring die bestmögliche Schadensbegrenzung betrieben hat.

Der souveräne Sieg von Max Verstappen im Heimspiel von Red Bull Racing in Spielberg war eine bittere Pille für die Titelverteidiger von Mercedes. Immerhin konnten die beiden Sternfahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas mit den Plätzen 2 und 3 Schadensbegrenzung betreiben. Damit tröstet sich auch Toto Wolff.

«Am vergangenen Wochenende haben wir die Möglichkeiten, die sich uns geboten haben, bestmöglich genutzt. Obwohl wir nicht das schnellste Auto hatten, konnten wir ein solides Doppelpodium und eine gute Punkteausbeute einfahren», erklärt der Mercedes-Motorspordirektor rückblickend.

«Wenn wir auf die Strecke fahren, möchten wir immer gewinnen», betont Wolff. «Aber obwohl wir beim letzten Rennen nicht auf dem obersten Podesttreppchen gestanden haben, gab es trotzdem viele Dinge, die uns Mut machen. Unsere Fahrer haben gute Leistungen gezeigt, unsere Boxenstopps waren exzellent und unsere Strategie-Entscheidungen waren stark», stellt er seinem Team ein gutes Zeugnis aus.

«An diesem Wochenende geht es erneut in die steirischen Berge, wo uns wieder eine grosse Herausforderung erwartet. Aber an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf der gleichen Strecke zu fahren bringt auch Chancen mit sich», weiss der Wiener. «Am vergangenen Wochenende haben wir am Freitag mit dem Fahrzeug-Setup experimentiert und wir hoffen, dass wir uns diesmal im ersten Training in einer besseren Position befinden, auf der wir dann aufbauen können. Zudem sind die Reifenmischungen an diesem Wochenende anders. Das stellt alle Teams vor eine neue Herausforderung und bringt neue Möglichkeiten bei der Strategie mit sich.»

Und mit Blick auf die WM fügt er kämpferisch an: «Die Weltmeisterschaft ist in diesem Jahr ein Schwergewichtskampf über 23 Runden und wir haben gerade erst einmal ein Drittel davon hinter uns. Noch ist alles drin und es wird noch viele Gelegenheiten geben. Deshalb freuen wir uns auf Runde 9.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0