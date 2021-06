Timo Glock: Wieso Verstappen jetzt noch stärker wird

Der langjährige Formel-1- und DTM-Pilot Timo Glock (39) hat den Steiermark-GP als Rennexperte für die deutsche Sky beobachtet. Er stellt fest: «Mercedes ist gegen Verstappen ohne Antwort.»

Timo Glock ist einer jener Grand-Prix-Piloten, welche nach einer Formel-1-Karriere den Weg hinters Experten-Mikro gefunden haben. Der 91-fache GP-Teilnehmer und WM-Zehnte von 2008 und 2009 hat das Steiermark-GP-Wochenende als Rennexperte für die deutsche Sky verfolgt und hat sich einige Gedanken über den Stand der Dinge in der Königsklasse gemacht.

Der 39-Jährige aus Lindenfels lobt: «Max Verstappen hat ein imposantes Rennwochenende hingelegt. Der Niederländer fuhr von Freitag bis Sonntag ein ganz starkes Wochenende. Es kam nie das Gefühl auf, dass ein Sieg für Red Bull Racing und Verstappen in Gefahr sei. Bereits im Qualifying hat Max ein Ausrufezeichen gesetzt, und auch das Rennen hat er vom Anfang bis zum Ende kontrolliert.»

«Der Steiermark-GP hat gezeigt, dass Red Bull Racing und Honda den Rivalen von Mercedes-Benz derzeit einen Schritt voraus sind und die Dauer-Weltmeister wirklich zum Nachdenken bringen. Und der Eindruck drängt sich auf: Mercedes hat momentan hat keine Antwort auf die Aufgaben, die Red Bull Racing ihnen stellt.»

«Auch ich bin gespannt, ob man bei Mercedes wirklich schon die Entwicklung des aktuellen Autos auf Eis gelegt hat und sich auf die Saison 2022 und die damit verbundenen Regeländerungen konzentriert oder ob man mit einem Update doch nochmals nachlegt. Das forderte Lewis Hamilton ja bereits.»

«Legt Mercedes nicht nach, dann wäre das ein großer Vorteil für Red Bull Racing, denn deren Auto sieht auf allen Strecken sehr stark aus, sie stehen absolut verdient an der Spitze. Und daran wird auch das zweite Rennen in Spielberg nichts ändern – trotz weicherer Reifenmischungen. Das wird den Bullen sogar entgegenkommen, weil ihr Reifen-Management sehr gut ist. Es sind also alle Voraussetzungen für einen weiteren Verstappen-Sieg am Red Bull Ring gegeben.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0