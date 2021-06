Christian Horner: So geht’s gegen Mercedes weiter

Red Bull Racing-Honda hat nun vier Formel-1-Rennen in Folge gewonnen, erstmals seit 2013. RBR-Teamchef Christian Horner sagt, wie es im spannenden WM-Duell gegen Mercedes-Benz weitergeht.

Sieg von Max Verstappen in Monaco, Triumph von Sergio Pérez in Aserbaidschan, weitere zwei Siege von Verstappen in Frankreich und beim Grossen Preis der Steiermark: vier Siege in Folge für Red Bull Racing-Honda! Wir müssen bis ins Jahr 2013 zurückblättern, um eine ähnliche Serie des Rennstalls aus Milton Keynes zu entdecken, damals wurde noch mit Saugmotoren gefahren.

Wie geht das weiter beim tollen Duell zwischen Red Bull Racing-Honda und Mercedes-Benz? RBR-Teamchef Christian Horner sagt am Red Bull Ring: «Grundsätzlich nehmen wir ein Rennen ums andere und versuchen, aus jenem GP-Wochenende das Beste zu machen. Derzeit arbeitet der Rennstall fabelhaft. Max fährt sehr konstant auf höchstem Niveau. Als Team müssen wir gegen Mercedes die Schraube anziehen und auf unsere Aufgaben konzentriert bleiben. Wir machen derzeit Vieles richtig, auf diesem Kurs muss es weitergehen.»

Der 47jährige Engländer weiter: «Beim Steiermark-GP haben wir dominiert wie noch nie in dieser Saison. Das macht uns Mut. Wir haben unsere erste Pole-Position auf dieser Strecke errungen und dann gewonnen, ohne Wenn und Aber.»

Horner hat mehrfach erklärt, dass der Red Bull Racing RB16B-Honda weiterentwickelt werde, um so konkurrenzfähig als möglich zu bleiben. Seitens Mercedes gab es in Sachen Entwicklung widersprüchliche Signale. Christian Horner ist da ganz entspannt: «Was Mercedes macht, das ist ihre Angelegenheit. Wir achten nur auf uns selber. Ich weiss, dass Toto Wolff gerne mal das Scheinwerferlicht auf etwas Anderes richtet. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Mercedes diese Saison beendet, ohne auch nur ein neues Teil an den Wagen zu bringen.»



«Man muss sorgfältig abwägen, wie viel man in dieser Saison noch entwickelt oder ob man die Ressourcen nicht lieber auf 2022 bündelt. Aber ich glaube, wir können da einen klugen Mittelweg finden, und wenn das bedeutet, dass wir für den Erfolg die Ärmel noch höher krempeln, dann ist jeder in diesem Rennstall dazu bereit.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0