James Allison: «Bottas hat seinen Platz verdient»

Über die Zukunft von Valtteri Bottas wird heftig spekuliert. Mercedes-Technikchef James Allison verweist auf die starke Rennperformance, die der Finne im Steiermark-GP gezeigt hat.

«Es ist jedes Jahr das Gleiche», erklärte Valtteri Bottas, als er auf die Spekulationen um seine GP-Zukunft im Weltmeister-Team von Mercedes angesprochen wurde. Der 31-Jährige aus Nastola, der sich in den vergangenen Jahren jeweils mit einer einjährigen Vertragsverlängerung begnügen musste, lässt sich von den Schlagzeilen nicht aus der Ruhe bringen.

Aber auch er weiss, dass mit George Russell ein Talent zum Mercedes-Fahrerkader gehört, das ihm sein Cockpit streitig machen könnte. Der junge Brite bewies im vergangenen Jahr als Ersatz für den an Covid-19 erkrankten Weltmeister Lewis Hamilton, dass er der Aufgabe gewachsen ist, in einem Top-Team die entsprechende Leistung zu liefern.

Doch auch Bottas zeigt immer wieder, warum er zu jenen GP-Stars im Feld gehört, die in einem siegfähigen Auto sitzen. Das betont auch Mercedes-Technikchef James Allison. Im Podcast «F1 Nation» verweist der Ingenieur auf die starke Leistung, die der Finne im Steiermark-GP abgeliefert hat, und betont: «Er ist sicherlich bestrebt, zu zeigen, wie entschlossen er zu Werke geht.»

«Er hat seinen Platz im Team verdient. Er ist ein hochkarätiger Fahrer und ein Wochenende wie das jüngste in Spielberg ist in dieser Hinsicht natürlich extrem hilfreich», lobt der 53-Jährige, der sich aber nicht auf Spekulationen um die künftige Fahrer-Paarung von Mercedes einlassen will.

«Ehrlich gesagt ist es nicht meine Aufgabe, darüber zu spekulieren«, winkt er auf die entsprechende Frage ab. Aber Lewis und Valtteri waren in den vergangenen Jahren ein Duo, das sehr gut funktioniert hat. Aber wie gesagt, es liegt nicht an mir, darüber zu mutmassen.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0