Carlos Sainz (Ferrari): «Spüre es noch in den Beinen»

Ferrari-Ass Carlos Sainz blickt zufrieden auf das erste der beiden Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring zurück. Der Spanier spricht über die Ferrari-Probleme und die kniffligste Szene im Rennen.

Für Carlos Sainz endete der Steiermark-GP besser als er angefangen hatte: Der Ferrari-Star aus Madrid fuhr von Position 12 los und kam als sechster über die Ziellinie. Dazwischen erlebte er eine schwierige Szene mit Weltmeister Lewis Hamilton. Der Spanier war schnell genug, um sich zurückzurunden.

Dass er dies ohne Crash schaffte, hat er auch seinem Team zu verdanken, wie der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende am Rande des Red Bull Rings offenbarte: «So eine Szene ist immer knifflig, ich war auf Position 6 unterwegs und kämpfte mit Lando um den fünften Platz, er war Zweiter und kämpft um den WM-Titel. Natürlich wollte ich sein Rennen nicht ruinieren und deshalb sagte ich meinem Team, dass ich mich zurückrunden wollte. Und es arbeitete gut mit der FIA und Mercedes zusammen, damit das Manöver so einfach und harmlos wie möglich vonstatten ging.»

Lob für die Mannschaft aus Maranello gab es auch für die Arbeit nach dem enttäuschenden WM-Lauf in Le Castellet. Der 26-Jährige sagte dazu: «Das Team hat hart gearbeitet, aber es hat auch mit der Streckencharakteristik zu tun, dass die Performance so viel besser ausgefallen ist. Wir wissen, dass die Vorderreifen unser Problem sind, und wir haben am Freitag vor dem Steiermark-GP extrem viele Longruns absolviert, womit wir besser vorbereitet ins Rennen gehen konnten Es war eine Kombination all dieser Faktoren – Rennvorbereitung, Streckencharakteristik und Set-up – die zum Besseren Ergebnis geführt hat.»

Und was machte Sainz vor dem zweiten Spielberg-Kräftemessen? «Am Montag hatte ich eigentlich frei, aber ich spielte Fussball und das spüre ich noch in den Beinen. Am Dienstag habe ich dann etwas Zeit im Fitnessraum verbracht und ich spielte Golf mit Charles und einigen Kollegen, auch Lando Norris. Am Mittwoch hatte ich dann endlich frei.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0