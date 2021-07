Sprint-Qualifying: Mini-GP-Sieger hat Pole-Position

Am 17. Juli wird im Rahmen des britischen Grand Prix erstmals ein Sprint-Qualifying gefahren, ein Mini-GP über 100 Kilometer. Nun steht fest: Der Sieger des kurzen Rennens erhält die Pole-Position zum Grand Prix.

Die Formel 1 hat den Ablauf des ersten Sprint-Qualifyings der Königsklasse verfeinert. Am Samstag, 17. Juli, findet auf der Traditionsstrecke von Silverstone erstmals ein Sprintrennen statt. Und dazu gibt es Neuigkeiten: Denn inzwischen ist beschlossen – der Sieger des Mini-GP erhält für den eigentlichen Grand Prix die Pole-Position. Zuvor war erwogen worden, die Reihenfolge des Freitag-Qualifyings als Grundlage zur Startaufstellung des britischen Grand Prix zu verwenden.

Bislang sind drei Mini-GP geplant: in Silverstone, in Monza, dazu bei einem noch zu bestimmenden Übersee-GP, angedacht ist Austin.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn: «Ich muss mich da korrigieren, denn ich war es, der gesagt hatte, dass die Quali vom Freitag über die Startaufstellung vom Sonntag entscheidet. Aber nach Gesprächen mit den Rennställen und mit dem Autosport-Weltverband FIA sind wir zum Schluss gekommen – der Sieger des Sprint-Qualifyings soll auf der Pole stehen. Und dieser Fahrer wird auch in den Statistiken als Mann mit der Pole-Position gewertet.»

«Es entspricht dem Wunsch der FIA, dass wir das so abwickeln, damit ein Sprint ein Sprint bleibt und ein Grand Prix eben ein Grosser Preis. Wir wollen nicht, dass der Grand Prix kannibalisiert wird.»



Wie wird das in Sachen Zeremonie nach einem Sprint ablaufen? Ross Brawn weiter: «Es wird keine Siegerehrung wie nach einem Grand Prix geben, wir wollen dem Ganzen einen frischen Geschmack geben. Wir kürzen die Zeit der Vorbereitung zur Startaufstellung, es wird keine Fahrerparade geben. Nach dem Sprint wollen wir kurz und knapp vorgehen. Eine Ehrung auf dem Siegerpodest ist dem Grossen Preis vorbehalten. Die Fans sollen sich davon überraschen lassen, was genau wir alles nach dem Sprint machen.»



«Ich sehe das Sprint-Qualifying nicht als einen Ablauf, der das Ansehen eines Grand Prix schmälert. Ich sehe das eher als eine reizvolle Erweiterung. Ich bin sicher, dass viele Fans das klassische GP-Wochenende bevorzugen, dass einige vielleicht sagen, wir gäben eine Antwort auf eine Frage, die sich nicht gestellt hatte. Aber ich bin schon sehr lange in diesem Sport, und ich finde, wir haben hier eine Gelegenheit zum Experimentieren, ohne der Formel 1 zu schaden. Und wir werden nach einigen Sprints erkennen, ob dieser Weg der richtige ist.»



Der Trainings/Quali-Ablauf sieht in Silverstone heute so aus (alle Zeiten gemäss mitteleuropäischer Sommerzeit):



Freitag, 16. Juli: 15.30–16.30 Freies Training

Freitag, 16. Juli: 19.00–20.00 Qualifying

Samstag, 17. Juli: 13.00–14.00 Freies Training

Samstag, 17. Juli: 17.30 Sprint Qualifying (16 Runden)

Sonntag, 18. Juli: 16.00 Britischer Grand Prix (52 Runden)