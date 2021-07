Sergio Pérez: «Das war schwieriger als erwartet»

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez bestreitet mit dem zweiten Spielberg-Kräftemessen seinen 200. GP-Einsatz. Was der Mexikaner dazu sagt und mit welchem Ziel er das neunte Kräftemessen der Saison angeht, gibt’s hier.

Sergio «Checo» Pérez darf beim zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring seinen 200. GP-Einsatz bestreiten. Der Red Bull Racing-Teamneuling freut sich auf die neuerliche Hatz in der Steiermark und sagt dazu: «Es erinnert dich daran, wie lange du schon im Sport dabei bist. Man tendiert dazu, das zu vergessen, es sind so viele Rennen und Augenblicke, die dir da durch den Kopf gehen.»

«Ich kann mich noch gut an meinen 100. GP erinnern und damals dachte ich schon, dass das eine Riesenzahl ist», gesteht der Rennfahrer aus Guadalajara. «Die Zeit verfliegt, und es ist unglaublich, wenn man zurückblickt. Das Gute ist, dass ich noch jung bin und es so sehr geniesse wie am ersten Tag. Ich bin voll motiviert und würde zwar nicht sagen, dass ich 200 weitere Formel-1-Rennen bestreiten will, aber ich will definitiv weitermachen und noch 100 weitere Rennen wären toll.»

«Meine Karriere lief nicht immer reibungslos, da gab es viele Aufs und Abs und es ging immer darum, nie aufzugeben und die Chancen, die sich bieten, auch zu nutzen. Ich hatte Glück und Pech und es war eine Achterbahnfahrt. Ich würde keinen bestimmten Augenblick als Highlight wählen, alles waren wichtige Ereignisse, mein Debüt, mein erstes Podest, mein erster Sieg – auf diese Momente arbeitete ich mein ganzes Leben lang hin», fügt Pérez an.

Für den Meilenstein-GP hat sich der Mexikaner viel vorgenommen: «Mein Hauptziel lautet, aufs Podest zu fahren. Für mich ist es natürlich super, dass wir auf der gleichen Strecke ein zweites Rennwochenende bestreiten, denn das ist wie im zweiten Jahr mit dem Team und dem Auto. Für mich ist das eine Riesenchance, mich weiter zu verbessern.»

Checo gestand auch: «Der Team-Wechsel war schwieriger als erwartet, und es dauerte länger als ich gedacht hatte, bis ich auf Touren kam.»

