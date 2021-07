Nico Hülkenberg: Mercedes-Vertrag, Hochzeit, Kind

Es tut sich Einiges im Leben von Nico Hülkenberg (33): Der langjährige Formel-1-Fahrer ist Reservist von Mercedes und Aston Martin und hat geheiratet, nun wird er zum ersten Mal Papa.

Das Jahr 2021 ist für Nico Hülkenberg ein ganz besonderes: Der 33-jährige Le-Mans-Sieger von 2015 hat einen Vertrag als Reservist bei Aston Martin und Mercedes-Benz unterzeichnet, der 179-fache GP-Teilnehmer würde also einspringen, sollten Sebastian Vettel oder Lance Stroll (Aston Martin) sowie Lewis Hamilton und Valtter Bottas (Mercedes) nicht einsatzfähig sein.

Dazu hat Hülkenberg in Monaco seine langjährige Lebenspartnerin Egle Ruskyte geheiratet! Nico Hülkenberg und die Mode-Designerin aus Litauen sind seit sechs Jahren ein Paar. 2020 hat der Deutsche seiner Herz-Dame einen Antrag gemacht, ganz romantisch in Venedig. In Monaco wurde eine neue gemeinsame Wohnung bezogen, die Hochzeit fand im engsten Familienkreis statt. Eine grössere Party soll nachgeholt werden, wenn das Thema Corona dies erlaubt.

Nun gibt es weitere schöne Nachrichten: Nico und Egle werden Eltern! Wie Hülkenberg gegenüber dem Magazin «Bunte» offenbart hat, soll Ende September ein Töchterchen das Glück vervollkommnen. Egle bezeichnete auf Instagram die Kleine liebevoll als «Hulkenbaby».

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0