James Vowles, Mercedes: «Herausforderung und Chance»

Die Reifen halten die Teams auch beim zweiten Rennen in der Steiermark auf Trab

Mercedes-Chefstratege James Vowles erklärt, was die Weltmeister-Truppe in der kurzen Zeitspanne zwischen den beiden Spielberg-Runden unternommen hat, um sich auf den neunten Saisonlauf vorzubereiten.

Während die GP-Stars die vier Tage zwischen den beiden Rennen auf dem Red Bull Ring damit verbrachten, ihre Batterien in der malerischen Landschaft der Steiermark wieder aufzuladen, nutzten die Teams die Chance, um sich bestmöglich auf den neunten WM-Lauf vorzubereiten. Mercedes-Chefstratege James Vowles erklärt: «Was wir tun, unterscheidet sich nicht von dem, was wir tun würden, wenn wir eine Woche, vier Tage oder zwei Wochen Zeit hätten.»

«Wir ziehen unsere Lehren aus dem ersten Spielberg-Kräftemessen und wenden die gewonnen Erkenntnisse gleich fürs nächste Rennen an», schildert der Ingenieur, der weiss: «Der Österreich-GP bringt zwei weitere Herausforderungen mit sich: Die erste ist, dass alle Reifen eine Stufe weicher sein werden.»

«Ausserdem haben wir am Freitag ein paar neue Reifen, die sich in der Konstruktion von den aktuellen Varianten unterscheiden. Diese Reifen werden beim Grand Prix in Silverstone zum Einsatz kommen, und das ist unsere Gelegenheit, sie zu testen», ergänzt Vowles.

«Es wird ein kompliziertes Programm, um sicherzustellen, dass wir genug Arbeit in die nahe Zukunft investieren, während wir gleichzeitig die Arbeit für den anstehenden GP erledigen. Das ist eine Herausforderung, birgt aber auch eine Chance», fügt der 42-Jährige an. «Und es bedeutet, dass sich die Bedingungen vom vergangenen Wochenende nicht wiederholen werden.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0