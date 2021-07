George Russell & Williams: Verdiente Punkte verloren

George Russell musste im Steiermark-GP eine bittere Pille schlucken. Der junge Brite war drauf und dran, ein starkes Ergebnis im Williams einzufahren, als er von der Technik eingebremst wurde.

Für George Russell dauerte der Steiermark-GP nur 36 Runden, danach wurde sein Williams wieder in die Box geschoben, das Rennen war gelaufen. Der 23-Jährige war drauf und dran, seine ersten Punkte in diesem Jahr einzufahren, als ein Druckluft-Leck für das vorzeitige Aus sorgte. Die Enttäuschung stand dem Briten ins Gesicht geschrieben.

Immerhin blieb sein starker Auftritt nicht unbemerkt. Formel-1-Sportchef Ross Brawn lobte hinterher in seiner Analyse: «Es war ein sehr beeindruckendes Rennen von George, bis zu dem Punkt, an dem er technische Probleme bekam. Es war eine grossartige Leistung von George an diesem Wochenende. Es ist ärgerlich, dass sie nicht die Punkte geholt haben, die sie verdient hätten.»

Und auch für das Team aus Grove hatte der frühere Ferrari-Technikchef nette Worte: «Williams befindet sich auf dem richtigen Weg. Sie machen im Moment wirklich Fortschritte», erklärt der Brite, und fügt an: «Sie werden wie alle Teams das gleiche Dilemma haben und klären müssen, wie viel Aufwand sie in dieses Jahr stecken werden, um noch ein respektables Ergebnis zu erzielen, und wie viele Ressourcen ins nächste Jahr fliessen.»

«Wenn man ganz hinten in der Startaufstellung steht, ist es eine andere Rechnung als wenn man vorne oder in der Mitte des Feldes steht», weiss Brawn. «Wenn man ganz hinten steht, lautet die Frage: Wie sehr hängen die Sponsoring-Möglichkeiten davon ab, dass man Fortschritte macht?»

Er selbst kenne die Situation aus seiner Honda-Zeit, erinnert sich der 66-Jährige. «Wir haben das Auto von 2008 aufgegeben, weil es schon fertig war, als ich ankam. Es war kein tolles Auto. Also haben wir all unsere Bemühungen in 2009 gesteckt. Honda hat sich Ende 2008 zurückgezogen. Ich habe mich immer gefragt, ob eine bessere Leistung 2008 sie im Spiel gehalten hätte.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0