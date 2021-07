Österreich-GP: Martin Grubinger gibt den Takt vor

Zum zweiten Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring werden die Fans mit einem musikalischen Highlight verwöhnt. Einzel-Tagestickets gibt es noch an den Tageskassen.

Martin Grubinger schafft atemberaubende Klangwelten in aller Welt. Am Spielberg zum ersten Mal so richtig prominent in Erscheinung getreten ist er beim Start der Formel-1-Saison 2020. Der Salzburger Ausnahme-Perkussionist brachte den Bullen aus Stahl – das Wahrzeichen des Red Bull Ring – mit Drumsticks und Hämmern für ein sensationelles Sound-Erlebnis zum Klingen.

«Drum the Bull», das Gesamtkunstwerk aus Bild und Ton, wurde zur Hymne an die Rückkehr des internationalen Motorsports. Fast auf den Tag genau ein Jahr danach kehrt er an die österreichische GP-Rennstrecke zurück, um die Bundeshymne am Sonntag mit seiner «Martin Grubinger and the MyGroove World Band» auf aussergewöhnliche Weise zu intonieren.

Die Fans, Piloten und Teams dürfen gespannt sein! «Ich freue mich über die Einladung von Red Bull, unsere Bundeshymne allen österreichischen und internationalen Motorsport-Fans präsentieren zu dürfen. Nach unserem gemeinsamen Projekt 'Drum the Bull' im Jahr 2020 ist dies nun ein weiterer aussergewöhnlicher Moment meiner Zusammenarbeit mit Red Bull und dem Projekt Spielberg», schwärmt Martin Grubinger.

Für die Fans gibt es am Red Bull Ring noch mehr zu erleben – mit Side-Events auf der Rennstrecke und in der Luft sowie Music-Acts, Fan-Challenges und einer Fahrzeugausstellung in der F1 Fan Zone ist das PS-Volk im Murtal am gesamten Rennwochenende bestens versorgt. Wer das Formel-1-Volksfest im Herzen der Steiermark hautnah erleben möchte, kann sich vor Ort zu folgenden Öffnungszeiten noch Tickets an den Tageskassen sichern (auch Einzel-Tagestickets für Samstag und Sonntag): Samstag, 3. Juli: 08:00 – 18:00 Uhr, Sonntag, 4. Juli: 08:00 – 15:00 Uhr.

2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173

1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316