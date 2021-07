Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist eigenartig» 02.07.2021 - 19:01 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz beendete das 1. freie Training in der Top-3, am Nachmittag gehörten die Beiden nicht einmal zur Top-10. «Wir müssen noch am Quali-Tempo arbeiten», seufzte der Monegasse.