Fernando Alonso (8.): «Da kommt noch mehr»

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso bestritt nur das zweite Freitagstraining zum Österreich-GP. Der Spanier drehte die achtschnellste Runde und erklärte hinterher: «Wir haben noch Arbeit vor uns.»

Fernando Alonso überliess seinen Dienstwagen im ersten freien Training zum Österreich-GP dem chinesischen Alpine-Junior Guanyu Zhou, der auf dem 14. Platz der FP1-Zeitenliste landete. Am Nachmittag übernahm der Weltmeister von 2005 und 2006 das Steuer und umrundete den Red Bull Ring 34 Mal.

Dabei drehte der stolze Asturier die achtschnellste Runde. Sein Rückstand auf die Bestzeit von Lewis Hamilton betrug 0,87 sec. Nach getaner Arbeit fasste er zusammen: «Es war gut, am Nachmittag ans Steuer zurückzukehren, speziell weil wir den C5-Reifen noch ausprobieren konnten, den wir am vergangenen Wochenende noch nicht hatten.»

«Ich habe damit sowohl kürzere als auch längere Fahrten und ich denke, wir haben noch Arbeit vor uns, um die Abstimmung auf der weichsten Mischung weiter zu verfeinern», fügte der 32-fache GP-Sieger an. «Damit haben wir vielleicht eine etwas andere Fahrzeug-Balance. Das zweite Training verlief ziemlich reibungslos und ich hoffe, da kommt bis morgen noch etwas mehr.»

Alpine-Rennchef Davide Brivio erklärte: «Das war kein gewöhnlicher Freitag für uns, denn am Morgen sass Zhou im Auto und wir haben in beiden Sessions auch den Prototyp-Reifen als Vorbereitung auf das nächste Rennen getestet, was gut war.»

«Heute war es wichtig, so viel wie möglich über die C5-Mischung zu lernen. Die Reifen sind an diesem Wochenende eine Stufe weicher, und wir haben jetzt die nötigen Informationen gesammelt, um sie zu analysieren. Wir werden nun alles durcharbeiten, um zu sehen, welche Entscheidungen wir für den Rest des Wochenendes treffen können», verriet der 56-jährige Italiener.

2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173

1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316