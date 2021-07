Sebastian Vettel (Aston Martin/5.): Keine Illusionen

Aston Martin liegt nach dem zweiten freien Training auf dem Red Bull Ring auf den Rängen 4 (Lance Stroll) und 5 (Sebastian Vettel). Aber der deutsche Champion sagt: «Ich mache mir keine Illusionen.»

Beim Grossen Preis der Steiermark war Sebastian Vettel leer ausgegangen, und der Heppenheimer hatte sich geschworen: Beim zweiten Rennen auf gleicher Bahn innerhalb von acht Tagen will er das besser machen. Ein fünfter Platz im zweiten freien Training zum Grand Prix von Österreich lässt die Vettel-Fans hoffen.

Der 53-fache GP-Sieger sagte am Freitagnachmittag: «Das war ganz okay. Wir hatten keine Probleme. Die Bedingungen sind an diesem Wochenende doch etwas anders, es ist deutlich kühler, und die Reifen sind weicher als vor einer Woche. Wir sind gut durch unser Programm gekommen, so weit läuft alles rund.»

Aber es lässt sich nicht einfach sagen: Kühlere Verhältnisse sind für Aston Martin besser. Denn Sebastian erklärt: «Was den Verschleiss angeht, so müssen wir warten bis Sonntag. Da waren wir beim Steiermark-GP eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem bestand vielmehr darin, dass wir im Verkehr festhingen. Und dann bauen die Reifen automatisch eher ab als in freier Fahrt.»

«Ich bin optimistisch für die Qualifikation, es lief gut auf einer schnellen Runde. Ich hoffe, wir können diese gute Form für Samstag und Sonntag beibehalten. Aber ich mache mir keine Illusionen – ich erwarte nicht, dass wir am Samstag so weit vorne auftauchen, aber wir wollten näher an der Spitze dran sein als vor einer Woche.»



Wie lief es mit den Prototypen-Reifen von Pirelli mit verstärkter Konstruktion, die ab Silverstone zum Einsatz kommen sollen? Sebastian über die Fahrt mit diesen unmarkierten Walzen: «Das war positiv, der Reifen fühlt sich besser an und macht auch über längere Distanz einen guten Eindruck. Wir müssen den Reifen noch besser kennenlernen und den Wagen besser auf diese Pirelli abstimmen. Auf Anhieb war der Reifen mindestens so gut wie der bisherige und im Dauerlauf sogar erheblich besser. Das ist auf alle Fälle ein Schritt nach vorne.»



«Was mich besonders freut: Dass wir nach langer Zeit wieder mal so viele Fans sehen!» Mehr Fans auf den Tribünen hat für Seb auch einen Nebeneffekt: «Sie sind in Sachen Regen immer ein guter Gradmesser. Wenn die Schirme aufgehen oder wenn gar Leute die Tribüne verlassen, dann musst du aufpassen. Aber sie waren alle ganz entspannt, also wusste ich, ausser ein paar Tropfen kommt da nicht mehr.»





2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316