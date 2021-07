Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda): Im Sog der GP-Sieger

Auf den ersten acht Rängen des Trainings zum Österreich-GP: sechs Sieger und drei Weltmeister. Und munter mittendrin – der junge AlphaTauri-Honda-Fahrer Yuki Tsunoda, auf dem guten sechsten Platz.

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost ist davon überzeugt: «Yuki Tsunoda hat alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Formel-1-Karriere.» Der 21-jährige Japaner aus den Förderprogrammen von Honda und Red Bull tauchte im ersten freien Training zum Grossen Preis von Österreich auf Rang 5 auf und im zweiten auf Platz 6. Um ihn herum: die Weltmeister Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Fernando Alonso, dazu die GP-Sieger Valtteri Bottas, Max Verstappen und Pierre Gasly. Nicht übel als Gesellschaft.

Yuki am Freitagabend: «Das war ein anständiger Tag, und es scheint so, dass wir den schönen Speed aus der vergangenen Woche konservieren konnten. Wir haben sehr eifrig an Dauerläufen gearbeitet, denn im Steiermark-GP konnten wir das Tempo aus der Qualifikation nicht halten. Ich hatte mir vorgenommen, Schritt um Schritt Speed zuzulegen und keine Fehler zu machen. Das hat geklappt, also bin ich zufrieden.»

Pierre Gasly (Siebtschnellster) sagt: «Ich habe mich darauf konzentriert, mehr über das Verhalten der Reifen im Dauerlauf zu lernen. Unser Speed stimmt. Aber es war nicht ganz einfach, sich den veränderten Bedingungen anzupassen, weil es an diesem Wochenende doch ein Stück kühler ist.»

Jonathan Eddolls, Chef-Ingenieur von AlphaTauri: «Die eine schnelle Runde von Pierre im zweiten freien Training war nicht ideal, da geht noch mehr. Ich bin mit den Dauerläufen nicht ganz zufrieden, da scheinen wir mehr Reifenabbau zu haben als unsere direkten Gegner. Wir haben Hausaufgaben für Samstag.»





2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316