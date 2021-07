Toto Wolff (Mercedes): «Red Bull Racing kann mehr»

Bestzeit von Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten freien Training zum Österreich-GP, dahinter Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Aber Teamchef Toto Wolff warnt: «Red Bull Racing kann mehr als das.»

Mercedes-Benz hat nicht aus Zufall sieben WM-Titel in Serie gewonnen. Die letzten Jahre haben gezeigt: Bei den seltenen Gelegenheiten, bei welchen die Dauer-Champions aus ganz unterschiedlichen Gründen schwächelten, kam immer eine ganz starke Reaktion – sei dies nach Schwierigkeiten mit der Abstimmung, mit dem Motor, mit Aerodynamik, mit dem Reifen-Management.

In den letzten Wochen hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff wiederholt festgehalten: «Unser Gegner macht einen besseren Job, es liegt an uns, das wieder wettzumachen.» Vier Grands Prix in Folge ohne einen Mercedes-Sieg, das hatte es in der Turbohybrid-Ära bis zu Red Bull Racing-Honda, Max Verstappen und Sergio Pérez nicht gegeben.

Nach dem zweiten freien Training zum Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring sagt Toto Wolff: «Red Bull Racing kann mehr als das, ich erwarte, dass sie am Samstag mit mehr Dampf auf dem Kessel fahren. Unsere Daten besagen, dass wir gemessen an der Vorwoche in den Kurven ein wenig zugelegt haben, das ist positiv.»

«Wenn wir im Moment vorne liegen, dann führe ich das auf eine gute Leistung unserer Mannschaft heute zurück, samt fehlerfreier Runden unserer Fahrer. Gleichzeitig glaube ich, dass unsere Gegner noch nicht mit voller Motorleistung gefahren sind.»

Was die weitere Entwicklung des Mercedes angeht, so sagt der 49jährige Wiener: «Im Windkanal arbeiten wir nicht mehr am diesjährigen Auto, da konzentrieren wir uns bereits vollständig auf den 2022er Mercedes. Aber mittels des Werkzeugs CFD, also mittels Flussdynamikberechnung, versuchen wir, ein besseres Verständnis für die Strömungen um unser Auto zu gewinnen.»



Was neue Teile angeht, so meint Wolff: «Grosse Veränderungen wird es nicht mehr geben. Eine Evo-Stufe wird aber in Silverstone kommen.»



Wolff freut sich: «Lewis hat sich freiwillig für den Dienst im Rennsimulator gemeldet. Es ist schön zu sehen, wie grimmig entschlossen er ist, nach diesen Niederlagen zurückzuschlagen. Das widerspiegelt die Einstellung im ganzen Rennstall. Uns muss keiner motivieren.»





2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316