Österreich-GP im Fernsehen: Heisser Fight um die Pole

Max Verstappen macht Jagd auf die zweite Spielberg-Pole in diesem Jahr

Lewis Hamilton stellte am Trainingsfreitag die Tagesbestzeit auf

Den Trainingsfreitag auf dem Red Bull Ring beendete Titelverteidiger Lewis Hamilton als Schnellster, dennoch übte er sich hinterher im Tiefstapeln. Wer die Pole-Jagd nicht verpassen will, findet hier alle TV-Zeiten.

Mit einem weiteren Sieg auf dem Red Bull Ring könnte Max Verstappen am Sonntag als erster Pilot, der vier Mal den Österreich-GP gewinnt, Geschichte schreiben. Der WM-Leader setzte sich am Freitag im ersten freien Training klar vor den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz an die Spitze der Zeitenliste.

In der zweiten Session am Nachmittag wurde es zwischen Red Bull Racing und den härtesten Titelrivalen aus dem Hause Mercedes spannend. Die Sternfahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas erhöhten die Schlagzahl merklich und der Titelverteidiger verbesserte die schnellste Rundenzeit des Tages auf 1:04,523 min.

Gegen Ende des zweiten Trainings verhinderte der einsetzende Regen eine Verbesserung der Rundenzeiten. Verstappen konnte gegen den Doppelschlag von Mercedes nichts mehr ausrichten und beendete den Tag als Drittschnellster. Hamilton warnte hinterher denn auch: «Ich denke, Red Bull Racing haben immer noch einen Vorsprung von eineinhalb bis zwei Zehnteln.» Die Fans dürfen sich auf jeden Fall auf ein spannendes Qualifying freuen.

Für alle Kurzentschlossenen gibt es an den Tageskassen noch Tickets. Alle Informationen zum Rennwochenende und das komplette Programm finden Fans auf der Website des Projekts Spielberg. Wer nicht vor Ort sein kann und trotzdem nichts verpassen will, findet hier die TV-Zeiten zum neunten Rennwochenende des Jahres.

Österreich-GP im Fernsehen

Samstag, 3. Juli

08.15 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

10.10 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

11.25 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

11.30 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Fernando Alonso

11.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Kimi Räikkönen

13.15 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

13.15 ORF 1 – der Grand Prix Ihrer Wahl

13.30 Sky Sports F1 – Drittes Training Wiederholung

14.20 ORF 1 – Formel-1-News

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

17.15 Sky Sports F1 – Greatest Races: Coulthard in Frankreich 2000

17.25 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Ayrton Senna

18.40 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.45 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

Sonntag, 4. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1986

08.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

09.00 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

10.10 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1987

11.05 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

12.10 ServusTV – Summa cum Lauda

13.00 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.15 Sky Sports F1 – Team Radio Moments 2020

13.15 ORF 1 – Formel-1-News

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.20 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz

18.00 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

21.00 Sky Sports F1 – das Rennen kompakt

22.30 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung