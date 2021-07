Lewis Hamilton: «Verstehe nicht, woher das kommt»

Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton will seine Bestzeit vom zweiten Training zum Österreich-GP nicht überbewerten. Er ist sich sicher: Red Bull Racing hat noch nicht den wahren Speed gezeigt.

Nach dem ersten der beiden Spielberg-Rennen auf dem Red Bull Ring bezifferte Lewis Hamilton seinen Rückstand auf Max Verstappen mit rund zwei Zehntelsekunden. Den zweiten Trainingsfreitag auf dem Red Bull Ring beendete der Mercedes-Star jedoch mit zwei Zehnteln Vorsprung auf seinen Titelrivalen.

Hinterher relativierte der siebenfache Champion: «Sie haben definitiv noch was in der Hinterhand, davon bin ich überzeugt. Wir konnten zwar einen kleinen Fortschritt erzielen. Aber ich denke, sie haben immer noch Inn Vorsprung von eineinhalb bis zwei Zehnteln. Der kleine Schritt nach vorne, der uns gelungen ist, reicht definitiv nicht, um diese zwei Zehntel Rückstand wettzumachen.»

«Aber auf einer schnellen Runde fühlte ich mich ziemlich wohl, auch wenn ich erwarte, dass Red Bull Racing morgen aufdrehen wird. Es scheint fast, als hätten sie den Quali-Modus, den wir früher hatten und ich verstehe nicht, woher das kommt. Aber es ist beachtlich und es liegt auf der Hand, dass wir hart arbeiten müssen, wenn wir aufholen wollen», fügte der 98-fache GP-Sieger an.

Die Simulator-Arbeit, die Hamilton zwischen den beiden Spielberg-Rennen leistete, trug nicht zum Fortschritt bei, offenbarte der Mercedes-Star auf die entsprechende Frage: «Im ersten Training hatte ich etwas Mühe, deshalb musste ich zu etwas Ähnlichem wie in der vergangenen Woche zurückgehen. Es fühlte sich dann auch viel besser an. So gesehen hat die Simulator-Arbeit nicht viel gebracht, denn unsere Ausgangslage war nicht gut.»

«Ich habe mich aber im Auto wohl gefühlt und es heisst ja, dass wir nichts ändern sollen, wenn etwas funktioniert. Deshalb werde ich nur die kleinsten Anpassungen vornehmen. Denn wenn wir versuchen, noch mehr rauszuquetschen, geht es in die falsche Richtung», kündigte der 36-jährige Brite an.

2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316