Valtteri Bottas (Mercedes): Seit neun Monaten sieglos

Kaum zu glauben: Vor dem neunten Saisonrennen ist Valtteri Bottas seit neun Monaten ohne Sieg und ohne Hoffnung auf den Titel – nur WM-Zwischenrang 5. In Österreich will der Finne zurückschlagen.

Der Red Bull Ring ist gutes Geläuf für Valtteri Bottas: Auf dieser Strecke hat der 31-jährige Finne 2017, 2018 und 2020 jeweils die Pole-Position herausgefahren, drei seiner 17 Poles; und in der Steiermark eroberte er zwei seiner neun GP-Siege (2017 und 2020).

Ein Sieg wäre überfällig: Bottas hat letztmals in Sotschi 2020 gewonnen, das war Ende September, vor fünfzehn Rennen oder vor neun Monaten. 2021 ist Bottas bisher nicht über Rang 3 hinausgekommen und liegt nur auf dem fünften Zwischenrang.

Wird also ausgerechnet auf dem Red Bull Ring alles anders? Bottas schätzt die Lage nach dem freien Training vom Freitag auf dem Red Bull Ring so ein: «Am zweiten Rennwochenende hintereinander werden die Abstände immer kleiner. Dadurch kommt es mehr auf das Fein-Tuning an als darauf, grosse Sprünge bei den Rundenzeiten zu schaffen.»

«Ich glaube, heute war ein ordentlicher Auftakt mit Blick auf das Fahrgefühl. Aber das war nur Training, da weiss man nie, mit welchen Programmen die anderen Teams unterwegs waren. Red Bull Racing ist sicher immer noch stark, und sie gewinnen Zeit auf den Geraden, was eine kleine Schwäche von uns war. Morgen werden wir dann sehen, wie es aussieht, wenn alle ihre Motoren aufdrehen.»

«Die weicheren Reifenmischungen machen einen grossen Unterschied aus, dadurch scheinen die Reifen auf den Dauerläufen länger zu halten, und ich glaube, dass die Temperaturen im Laufe des Wochenendes schwanken werden. Warten wir ab, welchen Einfluss das auf die Reifen haben wird. Max war am vergangenen Wochenende ausser Reichweite, aber jetzt ist eine neue Woche, und wir haben viel gelernt. Deshalb hoffe ich, dass wir näher dran sein werden, aber sie werden ganz sicher wieder sehr schnell sein.»





2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316