Max Verstappen (Red Bull Racing/3.): Cool bleiben

WM-Leader Max Verstappen lässt sich von Platz 3 hinter den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas keinen Moment aus der Ruhe bringen: «Das Auto liegt gut, wir haben keine Probleme.»

Nach vier Niederlagen in Folge will Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz das Ruher herumwerfen. Ein flüchtiger Blick auf die Ergebnisliste des zweiten freien Trainings erweckt den Eindruck – das Imperium schlägt zurück. Lewis Hamilton an der Spitze, Valtteri Bottas auf Rang 3, Max Verstappen dahinter Dritter.

Aber der 23-jährige WM-Leader lässt sich keinen Moment aus der Ruhe bringen. «Mercedes scheint auf den weichen Pirelli sehr schnell zu sein», stellt der 14-fache GP-Sieger fest. «Was mich angeht, so war meine beste Runde nicht perfekt. Aber ich fühle mich wohl im Wagen, und das Auto liegt sehr gut. Wir haben keine Probleme.»

«Wir müssen einzig auf der weichsten Mischung noch etwas mehr Speed holen, und mir muss eine fehlerfreie Runde gelingen. Dann ist alles gut. Was die Dauerläufe angeht, so sind wir auf den härteren Reifen konkurrenzfähig, und unterm Strich ist dies im Hinblick aufs Rennen das Wichtigste.»

Aber Verstappen unterschätzt den Gegner natürlich nicht. «Das Abschlusstraining wird spannend, und ich rechne mit einer knappen Entscheidung. Ich habe den Eindruck, Mercedes ist stärker als vor einer Woche. Es wird sich im Qualifying zeigen, ob das stimmt. Die grösste Herausforderung für den Grand Prix wird darin bestehen, den weichen Reifen am Leben zu erhalten.»





2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316