Mercedes-Dilemma: Darum ist ein Konter schwierig

Früher kam Mercedes aus schwierigen Situationen noch stärker zurück, nutzte kleine Krisen, um noch besser zu werden. Ein Konter ist in dieser Saison doppelt schwierig.

Mercedes hatte zuletzt im Formel-1-Titelkampf gegen Red Bull Racing keine Chance. Vor allem die beiden Rennen in Spielberg waren eine Demonstration der Stärke von Max Verstappen, beide Siege waren ungefährdet.

Nun war es in der Vergangenheit stets so, dass Mercedes auf Rückschläge stets mit zwei Schritten nach vorne reagiert hat. Aus einer Krise gingen die Silberpfeile immer gestärkt hervor.

Doch 2021 ist anders. «Dieses Jahr ist insofern ungewöhnlich, als dass die Teams aus mehreren Gründen nicht auf normale Weise reagieren können. Einer ist, dass wir jetzt die Kostenobergrenze haben, also können sie nicht einfach Geld nutzen, um auf das Problem zu reagieren», schrieb Formel-1-Sportchef Ross Brawn in seiner Kolumne.

Das ist allerdings nicht alles. «Zweitens kommt nächstes Jahr das neue Auto, auf das sie sich konzentrieren. Das ist also ein Dilemma für das Team, da sie es sich wahrscheinlich nicht leisten können, eine nachhaltige Antwort zu geben, so wie sie es normalerweise tun würden», so Brawn.

Vor dem Kostendeckel habe man mit Ressourcen um sich geworfen, so der Brite: «Doch das sind die Elemente der Regeländerungen, die vorgenommen wurden. Sie sind signifikant und werden meiner Meinung nach in Zukunft zu besseren Meisterschaften führen.»

Nach neun von 23 Rennen hat Lewis Hamilton 32 Punkte Rückstand auf Verstappen. «Der Titel ist für Hamilton und Mercedes immer noch erreichbar. Diese Rennen jetzt wurden ziemlich stark von Red Bull dominiert, aber ich wäre erstaunt, wenn das auf jeder Strecke so weitergeht», so Brawn.

Dabei setzt Brawn auch auf die Stärke Hamiltons: «Im Moment laufen die Dinge nicht gut für Lewis, aber er hat das schon einmal durchgemacht, wenn auch vielleicht nicht für längere Zeit. Er ist an harte Kämpfe gewöhnt.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Kollision

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0