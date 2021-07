Megalob von Hamilton: Norris genießt McLaren-Stärke

Lando Norris zeigte beim Österreich-GP einen starken Auftritt. Der Brite erhielt von Weltmeister Lewis Hamilton ein dickes Lob und genießt die Möglichkeit, mit den großen Vier mitzukämpfen.

Lewis Hamilton musste sich anstrengen. Immer wieder startete er einen Versuch, jedoch vergeblich: 19 Runden lang biss er sich an Lando Norris die Zähne aus. Der Brite machte sich im McLaren nicht nur breit, er konnte beim Österreich-GP auf Augenhöhe kämpfen. Und das machte Norris hervorragend.

Deshalb heimste er ein dickes Lob des Weltmeisters ein: «Er ist ein großartiger Fahrer», sagte Hamilton per Funk, nachdem er zunächst dann doch vorbeigekommen war. Am Ende landete Norris auf Platz drei, vor dem viertplatzierten Hamilton.

Heißt: Norris ist mittendrin in den Top vier, die ja eigentlich Red Bull Racing und Mercedes unter sich ausmachen. Und das nicht aus Zufall oder mit Rennglück, sondern weil er das Maximum aus seinem Paket herausholt.

Was sagt Norris zum Lob?

Zunächst: Für ihn sind es besondere Momente, wenn er sich mit Fahrern messen kann, die sonst eigentlich außer Reichweite sind.

«Es war hart, es war nicht einfach, wie der gesamte erste Stint. Ich glaube, beide Mercedes waren schneller als ich, was keine Überraschung war. Aber sie so gut in Schach zu halten, wie wir es taten, war eine kleine Überraschung, und das so lange im Rennen», sagte Norris.

Zu Hamilton und Bottas sagte er: «Es war das erste Mal, dass ich wirklich gegen ihn gefahren bin, und man lernt, wie er fährt, wie er Rennen fährt, und man lernt von Valtteri, wie er an Dinge herangeht und wann er Risiken eingeht und solche Dinge».

Aber: «So sehr ich die netten Worte auch schätze, es ist nicht so, dass Lewis perfekt gefahren ist. Es gab Momente, in denen er in Kurve 1 weit rausgekommen ist oder in Kurve 3 einen Fehler gemacht hat.»

Norris weiter: «Wenn man das Auto hat, um gut zu sein, merkt man, dass man eine Chance gegen sie hat. Normalerweise sind sie viel zu weit vor mir. Es war cool, es ist ein gutes Gefühl, nicht nur gegen Lewis zu fahren, sondern auch gegen Valtteri und Max und Sergio. In dieser Gruppe zu sein und zu sagen, dass wir um ein Podium kämpfen, weil unsere Pace einfach so gut ist, war ein wirklich gutes Gefühl.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Kollision

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0