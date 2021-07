Österreich-Sieger Max Verstappen: Schnitte im Reifen!

Max Verstappen verlor den Sieg in Baku wegen eines Reifenschadens. Das war der Grund, warum ihn sein Team auf dem Red Bull Ring für einen zusätzlichen Reifenwechsel hereinholte – Schnitte im Reifen!

Max Verstappen führte im Grossen Preis von Österreich souverän, aber dann holte ihn seine Red Bull Racing-Mannschaft kurz vor Schluss für einen weiteren Reifenwechsel an die Box. RBR-Teamchef Christian Horner: «Wir lagen bequem in Führung und hatten genügend Vorsprung für einen weiteren Stopp. Wir dachten – wieso sollen wir in Sachen Reifen etwas riskieren?»

Die Red Bull Racing-Mechaniker absolvierten den Stopp verlässlich und schnell wie fast immer, nach nur zwei Sekunden Standzeit ging Max zurück auf die Strecke, in Runde 61 hatte Verstappen einen Vorsprung von 7,6 Sekunden auf Valtteri Bottas im Mercedes.

Christian Horner: «Klar hatten wir im Kopf, was in Baku passiert war, als Max den scheinbar sicheren Sieg wegen eines Reifenschadens verlor. Wir fanden auf einem Reifen von Verstappen Schnitte, sie waren jetzt nicht besorgniserregend, aber gross genug, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen.»

«Das einzige Risiko bestand darin, dass wir den Stopp versemmeln, aber unsere Jungs haben das prima gemacht. Max hat dann noch seine beste Runde unterboten. Aber darum ging es uns nicht. Es ging rein um Sicherheit.»

Max funkte zur Box, mit neuen Reifen und neuem Elan: «Kann ich die schnellste Runde fahren?» Antwort: «Ja, kannst du, aber ruiniere bitte dabei die Reifen nicht.»



Spürte Verstappen, dass ein Reifen beschädigt war? «Nein», sagt Max, «beim Fahren konnte ich das nicht spüren. Aber ich fand es auch gut, dass wir auf Nummer sicher gehen.»



Max Verstappen hat zum zweiten Mal in seiner Karriere (nach Frankreich) Pole-Position, beste Rennrunde und Sieg am gleichen Gp-Wochenende erreicht.





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0