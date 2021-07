Mazepin wehrt sich: «Formel 1 ist heuchlerisch»

Nikita Mazepin muss für sein Verhalten auf der Strecke regelmäßig Kritik einstecken. Jetzt wehrt er sich mal wieder und bezeichnet die Formel 1 als heuchlerisch.

Nikita Mazepin hat als Rookie schon jede Menge Kritik einstecken müssen, in erster Linie für sein Verhalten auf der Strecke. Ob nun für gefährliche Aktionen gegen seinen Haas-Teamkollegen Mick Schumacher, für das beharrliche Ignorieren von blauen Flaggen im Rennen oder aber für das Ignorieren des sogenannten «Gentlemen‘s Agreement» im Qualifying, als er andere Fahrer auf ihrer Outlap im letzten Sektor überholte – ein No-go. Mazepin hatte sehr schnell einen schlechten Ruf.

In Spielberg hat er sich mal wieder dagegen gewehrt. «Jeder hat eine große Sache daraus gemacht, und das zu einem Zeitpunkt, an dem ich noch nicht viel über das Qualifying selbst in der Formel 1 wusste», wird Mazepin von The Race zitiert.

Mit ihm über das Abkommen unter den Fahrern gesprochen hat im Vorfeld offenbar auch niemand. «Es war mein erstes Qualifying überhaupt und ich bin auch noch nie in einer Kategorie gefahren, in der das angewendet oder diskutiert wurde. Und als Neuling in der Formel 1 wird das weder in einer Fahrerbesprechung noch in irgendeinem anderen Meeting mit den Fahrern diskutiert», sagte er.

Er schlägt zurück: «Ich denke, dass die Formel 1 eine sehr heuchlerische Welt ist, und wenn man einen großen Namen hat mit vielen Titeln, werden die Aktionen weniger kritisiert, als wenn man keine hat», sagte er und verwies auf das Chaos im Qualifying in Spielberg, als sich die Fahrer reihenweise nicht an eine neue Absprache hielten.

Mazepin: «Was ich in Q2 gesehen habe mit dem Zwischenfall (zwischen Alonso und Vettel) ist das genaue Gegenteil (von dem, was besprochen wurde). Jeder Fahrer ist ein Mensch, jeder kann überrascht werden. Und sie wurden überrascht. Jeder muss sich an die gleichen Regeln halten, dann wird es ein glücklicher Ort sein.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Kollision

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0