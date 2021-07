Ferrari: Neuer Rennsimulator, Arbeit ab September

Um für die kommenden Jahre in der Formel 1 gerüstet zu sein, hatte Ferrari einen neuen Rennsimulator in Auftrag gegeben. Der ist nun fertig. Nach der Kalibrierungsphase geht die Arbeit darin im September los.

Ab September arbeitet der Formel-1-Rennstall von Ferrari in einem neuen Rennsimulator. Die Anlage (zwischen Rennabteilung und Fiorano-Teststrecke in einem eigenen Gebäude gelegen) ist fertiggestellt und muss nun kalibriert werden. Die Zeit drängt, denn nach dem Grossen Preis von Ungarn am 1. August beginnt eine dreiwöchige Sommerpause. Die Techniker der Scuderia wollen anschliessend die Arbeit aufnehmen, anvisiert ist Anfang September.

Der neue Ferrari-Simulator ist in Zusammenarbeit mit der Firma Dynisma entstanden, einem 2017 gegründeten, auf Simulationstechnik spezialisierten Unternehmen. Der Chef von Dynisma ist jener Ash Warne, der von 2014 bis 2017 als Fahrwerksspezialist für Ferrari gearbeitet hat, bevor er seine eigene Firma gründete.

Hochspezialisierte Rennsimulatoren sind längst nicht mehr nur Trainingswerkzeug der Piloten, sondern auch unerlässliche Hilfsmittel bei der Fahrzeugentwicklung. Und das gilt ganz besonders für die kommende Saison 2022, wenn wir in der Königsklasse komplett neue Rennwagen haben werden.

Gianmari Fulgenzi, bei Ferrari verantwortlich für die Versorgungskette: «Die Simulation wird in der Formel 1 immer wichtiger. Wir wollten hier einen grossen Schritt nach vorne machen. Die Arbeit dauerte zwei Jahre und wird elementar sein für das kommende Formel-1-Auto, das intern die Projektnummer 674 trägt.»



Der neue Simulator soll dazu beitragen, mittelfristig den ersten Fahrer-WM-Titel seit Kimi Räikkönen 2007 und die erste Konstrukteurs-Meisterschaft seit 2008 zu gewinnen.



Der bisherige Simulator wird weiter verwendet, für die Abstimmungsarbeit mit dem gegenwärtigen Modell SF21 von Charles Leclerc und Carlos Sainz sowie als Übungsgerät für die Fahrer der Ferrari-Akademie.





